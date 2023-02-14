Сретение Господне: традиции и приметы на 15 февраля

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне, который является одним из 12 важнейших церковных праздников, не считая Пасхи, описывающих земную жизни Иисуса Христа. События, легшие в основу для празднества, описаны в Евангелии от Луки, где слова “сретение” имеет значение “встреча”.

Согласно священным писаниями, Сретение Господне, то есть принесение Иисуса Христа в Иерусалимский храм, произошло через сорок дней после Рождества Христова. Сам праздник появился только в четвертом веке как элемент цикла православных праздников, а на рубеже пятого и шестого приобрел самостоятельность.

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Принесение Иисуса Христа во Храм – чистый и светлый праздник, поэтому сквернословить в этот день не следует. Кроме того, по данным Пятого канал, 15 февраля запрещается выполнять тяжелую работу по дому. Также сегодня следует отказаться от длительных поездок и путешествий. Считается, что они могут стать раковыми.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Сретение Господне стоит отмечать в кругу родственников и друзей. Можно собраться на пиршество, обсудить важные проблемы, попросить друг у друга прощение за причиненные обиды, договориться о дальнейших планах. Разумеется, на православный праздник следует посетить храм, зажечь свечи и обратиться с молитвой к Господу.

По традиции, сегодня нужно осветить воду – она может в борьбе с недугами. Кроме того, на 15 февраля существует важная приметы. Ночью если небо будет усыпано звездами, значит морозов уже ждать не стоит.