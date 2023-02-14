Что-то произошло! – Личное мнение
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Джиган и Самойлова, которые устали отдыхать, вдруг снова пытаются оказаться в центре внимания.
Самойлова просит не спрашивать её ни о чём. Джиган ходит с перевязанной зачем-то ногой.
Фото: Соцсети
Что интересно тут? Что произошло мы не знаем, но скоро узнаем.
Жду с нетерпением новый сюжетный поворот в семье Оксаны — кипят ли там ещё страсти?
Очень надеюсь, что Самойлову не подведёт фантазия. Придумает что-то такое, от чего дух захватит у всех!
Что ждёт нас — развод? Так вроде обещала не разводиться. Или приключенческая история, как Джиган победил морское чудовище? А может быть, что-нибудь новенькое?
Что самое смешное, все ведь в курсе того, как Оксанка умеет закрутить интригу, но всё равно ведутся, как на сериал про Марию Лопес.
В конце концов, конечно, всё образуется. На поклон выйдут Самойлова и Джиган и скажут, что наконец проблемы решены, и они счастливы. Потом пару лет снова можно будет показывать фоточки с отдыха, а там придумают какой-нибудь новый сюжет.
Вот только не врите, а скажите откровенно — вам ведь интересно, что случилось у Самойловых, правда?
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Источник: Лена Миро
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