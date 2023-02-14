 

Глава Федерации бокса Канады О’Ши сообщил об отказе организации участвовать в чемпионате мира из-за допуска россиян

14.02.2023, 23:12, Новости дня
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В связи с допуском РФ и Белоруссии к чемпионату мира по боксу 2023 года Федерация бокса Канады отказывается участвовать в соревнованиях, сообщил глава организации Райан О’Ши.

О’Ши сообщил о «риске», с которым «сталкивается» бокс, а также выразил опасения относительно его будущего как олимпийского вида спорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSN.

Напомним, ЧМ среди женщин должен пройти в марте в Нью-Дели, среди мужчин – в мае в Ташкенте. Федерация бокса США также отказалась участвовать в соревнованиях, на которые российские и белорусские спортсмены допущены под национальным флагом и с гимном страны. Кроме того, о бойкоте заявили организации из Ирландии и Чехии. Британская сборная объявила об отказе от участия в женском ЧМ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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