Минфин сообщил об отсутствии информации о причинах внесения России в список несотрудничающих с ЕС налоговых юрисдикций

Причины включения РФ Евросоюзом в список несотрудничающих налоговых юрисдикций Москве неизвестны, сообщил Минфин России.

Ведомство указало, что в 2022 году внесены изменения в Налоговый кодекс, они позволили улучшить режим специального административного района в соответствии с замечаниями ЕС. Об этом сообщили европейской стороне. С марта контакты с ЕС в налоговой сфере приостановлены. Как указал Минфин, ЕС включил Россию в так называемый черный список без консультаций с Москвой. Теперь страны ЕС могут применить в отношении РФ меры административного и правового характера, передает ТАСС.

Ведомство заверило, что планирует продолжить совершенствование российского налогового законодательства. Отмечается, что качество налоговой системы оценивают налогоплательщики и налоговые администрации государств, которые продолжают работу с Россией, на обратную связь от них и намерена опираться Москва.

Напомним, Совет ЕС заявил, что Россию внесли в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере из-за несоответствия режима международных холдинговых компаний в САР стандартам ЕС эффективного управления в налоговой сфере.

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