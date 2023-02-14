 

Минфин сообщил об отсутствии информации о причинах внесения России в список несотрудничающих с ЕС налоговых юрисдикций

14.02.2023, 23:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Причины включения РФ Евросоюзом в список несотрудничающих налоговых юрисдикций Москве неизвестны, сообщил Минфин России.

Ведомство указало, что в 2022 году внесены изменения в Налоговый кодекс, они позволили улучшить режим специального административного района в соответствии с замечаниями ЕС. Об этом сообщили европейской стороне. С марта контакты с ЕС в налоговой сфере приостановлены. Как указал Минфин, ЕС включил Россию в так называемый черный список без консультаций с Москвой. Теперь страны ЕС могут применить в отношении РФ меры административного и правового характера, передает ТАСС.

Ведомство заверило, что планирует продолжить совершенствование российского налогового законодательства. Отмечается, что качество налоговой системы оценивают налогоплательщики и налоговые администрации государств, которые продолжают работу с Россией, на обратную связь от них и намерена опираться Москва.

Напомним, Совет ЕС заявил, что Россию внесли в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере из-за несоответствия режима международных холдинговых компаний в САР стандартам ЕС эффективного управления в налоговой сфере.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09.21 / Регулярные занятия спортом помогут достичь внутреннего спокойствия

11.09.21 / Появилось изображение нового электромобиля Tesla Model Q за 25 тыс. долларов

20.01.21 / Линде попытается разрешить конфликт с РФ с соблюдением принципа целостности Украины, включая Крым

17.05.21 / Каменских рассказала, что подарила мужу на 40-летие

16.01.21 / В АТОР рассказали о самых загруженных зимних туристических направлениях России

14.04.22 / В ЦБ предупредили о возможной потере половины капитала банками России

02.04.21 / Более 100 сотрудников таможни уволили после заседания СНБО, среди них 17 руководителей

14.09.20 / США решили заблокировать импорт товаров из китайского Синьцзяна

25.09.21 / В Приморье с начала года ввели в эксплуатацию свыше 500 тыс. квадратных метров жилья

25.02.21 / “Российская пропаганда – не информация”. Ткаченко назвал главные нарративы Кремля об Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика