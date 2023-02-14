 

Зеленский присвоил бригаде вооруженных сил Украины наименование «Эдельвейс»

14.02.2023, 23:12, Новости дня
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Украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде присвоено наименование «Эдельвейс», следует из указала президента Украины Владимира Зеленского. Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.

В указе, опубликованном на сайте президента Украины, говорится, что наименование «Эдельвейс» присвоено бригаде за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины».

Указанная бригада вооруженных сил Украины сформирована в октябре 2015 года, она участвовала в боях в Донбассе в 2016–2018 годах. В 2016 году в состав бригады были включены националистические формирования «Айдар» (запрещен в России) и «Донбасс», но через несколько месяцев их вывели из ее состава, передает ТАСС.

В нацистской дивизии «Эдельвейс» служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны она воевала в Украине и на Северном Кавказе, принимала участие в захвате Польши и других европейских стран, в карательных операциях против партизан в Югославии, Чехословакии, Италии, Греции. Бойцы «Эдельвейса» совершали военные преступления (включая депортацию евреев в лагеря и казни военнопленных) в Польше, Греции Италии, Югославии.

Напомним, накануне российские военные альпинисты установили знамя Победы на вершине Эльбруса. Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходили ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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