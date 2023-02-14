Die Welt – новые санкции ЕС ударят по немецкому машиностроению

Согласно утечкам данных, 10-й пакет антироссийских санкций ЕС включит в себя запрет на поставку в Россию ряда машиностроительных товаров, пишет Die Welt. Это может ударить по немецкой машиностроительной отрасли, для которой РФ по-прежнему является важным рынком сбыта. В то же время сама РФ сможет почти безболезненно перейти на китайскую альтернативу.



AP

В 2022 году немецкие машиностроители достигли рекордных прибылей, пишет Die Welt. По данным объединения немецких машиностроителей (VDMA), общий объём годового экспорта составил €192,4 млрд. По словам председателя VDMA Ральфа Викерса, сильный спад, которого все так боялись, не произошёл. Как отмечает издание, свою роль в этом сыграла и Россия.

Российское машиностроение переживает не самые простые времена из-за санкций, пишет Die Welt. Тем не менее РФ продолжает активные закупки оборудования в областях, не затронутых штрафными мерами: к таким относятся сельскохозяйственная техника, оборудование для добычи полезных ископаемых и строительная техника. Среди основных поставщиков товаров числится и ФРГ: в 2022 году Германия поставила РФ своего машиностроительного оборудования на сумму примерно €2,8 млрд. Однако эта ситуация может измениться, поскольку ЕС готовит уже десятый по счёту пакет антироссийских санкций.

Как пишет Die Welt, некоторые утечки говорят о том, что новый пакет санкций в ЕС включит в себя продукцию машиностроения. В частности, европейским странам запретят поставлять РФ товарные вагоны, а также строительную технику и насосы. Этот запрет, в том числе, ударит и по Германии, отмечает издание, поскольку российский рынок для неё важен. Как пишет Die Welt, немецкое машиностроение испытывает серьёзную конкуренцию со стороны Китая: это, в том числе, означает, что у РФ не будет проблем с поиском альтернативных поставщиков.

По словам официального представителя VDMA Моники Холлахер, если ЕС хочет добиться полного прекращения поставок немецкой машиностроительной продукции в Россию, то придётся вводить тотальное эмбарго. В противном случае многие немецкие машиностроительные компании и дальше будут вести дела с российскими клиентами. По словам Холлахер, крупные компании ещё могут позволить себе отказаться от бизнеса в России, но для многих предприятий среднего размера такой шаг может стать фатальным. Как отмечает Die Welt, новые европейские санкции могут также затронуть немецко-швейцарский концерн Liebherr, который относится к числу крупнейших в мире машиностроительных предприятий. Кроме того, Liebherr имеет в РФ собственную производственную площадку.