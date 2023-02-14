Bloomberg – экономика не рухнула — прибыль до сих пор удерживает западные компании в России

Несмотря на обещания и призывы западных политиков, многие международные корпорации до сих пор продолжают вести бизнес в России. По мнению аналитиков, их удерживает перспектива получить неплохую прибыль в долгосрочной перспективе, поскольку ситуация на российском рынке опровергает пессимистичные прогнозы. Кроме того, чем больше проходит времени, тем более сложным и дорогим становится для бизнеса уход из России, пишет Bloomberg.



AP

Прошёл почти год после начала российской спецоперации на территории Украины, однако потребители в РФ по-прежнему могут приобрести йогурт марки Activia, электрические зубные щётки Oral-B, косметику L’Oréal и товары других популярных западных фирм, пишет Bloomberg. Конечно, какие-то запасы ещё остались с прежних времён. Однако многие товары по-прежнему производятся или поставляются в Россию американскими и европейскими компаниями, несмотря на их обещания и призывы западных политиков уйти с российского рынка.

По мнению экспертов, такие гиганты потребительского рынка, как Procter & Gamble, Unilever, Colgate и многие другие, продолжили свою деятельность в основном из страха потерять прибыль. А если они вдруг передумают оставаться перед лицом растущих правовых и репутационных рисков, перед ними возникнет новая проблема: уход из РФ будет обходиться всё дороже, отмечается в статье.

Дело в том, что ограничения в отношении российских банков и частных лиц затрудняют работу. И теперь группы компаний, открыто заявивших о своём решении остаться, такие как Colgate, Procter & Gamble и L’Oréal, должны найти сложный баланс: им необходимо защищать свою прибыль и местный персонал, сохраняя точку опоры на крупном рынке, и при этом защищать свой корпоративный имидж, отбиваясь от обвинений в том, что они платят налоги Кремлю, пишет Bloomberg.

Например, Алан Джоул, который вскоре покинет пост генерального директора Unilever, заявил в этой связи, что он несёт ответственность за 3000 сотрудников компании в России. А также не хочет, чтобы четыре производственных площадки Unilever попали в руки государства или связанных с российским руководством олигархов, поясняется в статье.

Аналитики Carlsberg заявили на прошлой неделе, что существует якобы риск национализации иностранного бизнеса, если российские власти заподозрят, что его умышленно обесценивают. В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на действующее в РФ трудовое законодательство, которое гарантирует защиту сотрудников. «Это длительный процесс», — также добавил он.

Отчасти это объясняет, почему многие обещанные массовые увольнения в подразделениях западных компаний так и не осуществились, говорится в статье. Например, производитель Strepsils Reckitt Benckiser заявил ещё в апреле, что передаст право собственности на свой российский бизнес третьей стороне или местным сотрудникам, но до сих пор этого не сделал.

Компания Danone объявила о своём уходе с российского рынка в октябре, но ещё не смогла найти покупателя. Табачная компания Philip Morris International, которая планировала уйти в конце прошлого года, заявила, что всё ещё пытается получить одобрение в России, пишет Bloomberg.

Немногие из западных компаний были столь же решительны, как McDonald’s, которая продала свои российские рестораны в мае, через три месяца после начала спецоперации. И сделать такой шаг уже не так просто: потенциальных покупателей, не подпадающих под санкции, стало меньше, а Кремль всё более неохотно одобряет продажи, говорится в статье.

«Чем позже уходишь, тем тяжелее», — подчеркнул в интервью Bloomberg Наби Абдуллаев, партнёр консалтинговой фирмы Control Risks. По его словам, правительство ограничило сделки и теперь требует 50% скидки на любую продажу. Комментируя дополнительные расходы, Песков отметил, что «рынок такой, какой он есть», и добавил, что «компании уходят в соответствии с конкретными рыночными условиями», сообщается в статье.

Ещё один фактор заключается в том, что поскольку прогнозы западных аналитиков о значительном спаде в российской экономике за прошлый год не оправдались, то деньги на российском рынке вполне можно заработать, по крайней мере в долгосрочной перспективе, отмечает Bloomberg. В прошлый четверг компания Unilever предупредила инвесторов о финансовых рисках, связанных с уходом с российского рынка.

Компания British American Tobacco также увеличила прогнозы относительно потенциальных убытков в случае ухода из России. Чтобы остаться и воспользоваться возможностями получить рыночную прибыль, многие компании предприняли обходные манёвры: передали руководство своими российскими филиалами местным бизнесменам, практически прекратили рекламу и инвестиции и провели проверки, чтобы избежать ведения бизнеса с банками и частными лицами, внесёнными в санкционные западные списки, поясняет Bloomberg.

Некоторые западные фирмы заявили, что они поставляют на российский рынок только «базовые» или «основные» товары. Например, кондитерская группа Mondelez назвала шоколад Alpen Gold и Milka местного российского производства «продуктами повседневного спроса», без которых русские не смогут обойтись. «Мы продаём шоколад и печенье. Во многих странах печенье — это продукт для завтрака. Так что мы чувствуем, что поставляем продукцию обычным потребителям в России», — заявил генеральный директор компании Дирк Ван де Пут.

А компания Unilever, например, чтобы избежать головной боли, связанной с санкциями, взяла на себя обязательство не выводить никакой прибыли из России, перейдя на «бизнес замкнутого цикла», говорится в статье. Другие компании постепенно начали сокращать свои активы.

Но как бы сложно ни было уйти, решение остаться также сопряжено с риском получить в свой адрес обвинения в «поддержке Кремля», даже если продавать продукты питания или средства гигиены, отмечается в статье. Кроме того, некоторые транснациональные корпорации лишились части российских сотрудников из-за мобилизации или их решения уехать.

Поскольку некоторые аналитики опасаются, что этой весной конфликт на Украине вновь начнёт разгораться, это наверняка усугубит опасения руководства западных корпораций — как на местах в России, так и в странах, где базируются их головные офисы, пишет Bloomberg.

По словам Марка Макнами, директора по Европе исследовательской компании FrontierView, риск для репутации, связанный с работой в России, к настоящему моменту практически сошёл на нет. Однако в случае новоого обострения, как считает эксперт, некоторые из оставшихся компаний тоже могут решить всё бросить и уйти, заключает Bloomberg.