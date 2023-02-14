Генсек

Андрей Турчак: как провинциальный чиновник стал главным ястребом российской политики.

«Нет Путина — нет России». У известной фразы, многое определившей в российской действительности, два автора. Первый — Вячеслав Володин, который произнес ее в 2014 году на Валдайском форуме. Второй — Андрей Турчак, вице-спикер Совфеда, так ответивший Тине Канделаки на вопрос, возможна ли «Единая Россия» без Путина. Тина интересовалась жизнью партийной, собеседник взял выше.

Андрей Турчак — один из главных ястребов российской политики, сделавший партийную карьеру реальным социальным лифтом индивидуального пользования — секретарь генсовета «Единой России» намного активней публично, чем ее председатель Дмитрий Медведев. По версии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), он стал третьим по влиятельности российским политиком по итогам 2022 года — после Путина и Кадырова.

В нынешнем Андрее Турчаке трудно узнать пухлощекого псковского губернатора, который уверял, что во вверенном ему регионе учителя получают больше, чем чиновники (а журналисты его беззастенчиво опровергали, ссылаясь на Росстат).

Его политический капитал за время СВО вырос столь заметно, что из обычного партийного функционера он превратился в одного из тех, кого в перспективе можно рассматривать как претендента в преемники главы государства.

У 48-летнего сенатора идеальный анамнез для российской политики 2020-х: ленинградец и дзюдоист; его отец Анатолий Турчак в 90-е был заместителем Владимира Путина в петербургском региональном совете движения «Наш дом — Россия». По версии «Коммерсанта», Турчак-старший в молодости занимался дзюдо вместе с Путиным в спортзале клуба «Турбостроитель». Турчак-младший, впрочем, это опровергал. Так или иначе, удачное происхождение он помножил на личные умения.

Ленинцы с Лазурного Берега

Любой, кто прилетает в Петербург, знает это здание. Дом Советов — так по-прежнему в обиходе называется дом 212 на Московском проспекте, возле которого пассажиров высаживают автобусы из Пулково. Восьмиэтажная центральная часть, 14 колонн портика, боковые пятиэтажные крылья, полуротонда. Внутренняя отделка — гранит, мрамор и ценные породы дерева. Советов там давно нет, как нет и НИИ радиоэлектроники. Сейчас это один из активов бизнеса семьи Турчаков: согласно открытой информации, размещенной на сайтах сдачи в аренду коммерческой недвижимости, бизнес-центр «Московский» принадлежит АО «Ленинец-холдинг», здесь можно снять офис, площади под производство или склад. В здании около семисот рабочих помещений, зал заседаний на три тысячи человек. Когда-то его занимало оборонное предприятие НПО «Ленинец». АО «Ленинец-холдинг» руководит Борис Турчак, брат политика.

Дом Советов на Московском проспекте. Фото: соцсети

Одна из важных тем для сенатора Турчака — импортозамещение. Он говорит о необходимости технологического суверенитета страны на фоне санкций, предлагает стимулировать его через механизм госзакупок

и вдается в мельчайшие детали — обратил внимание, что в некоторых регионах в «Подарок новорожденному», входили импортные товары, в том числе, произведенные в Украине, — пришлось исправлять в ручном режиме.

Между тем капитал семьи Турчаков вырос как раз на обломках советского «технологического суверенитета». Родственники сенатора заняты в бизнесе, появившемся в результате перепрофилирования предприятий радиоэлектронного комплекса Санкт-Петербурга. Также семье принадлежит ряд предприятий, сохранивших оборонный профиль, — журналисты замечали, как растет их востребованность на фоне военных конфликтов.

Анатолий Турчак — отец политика — в советские годы был директором объединения «Ленинец», а после его приватизации возглавил одноименную холдинговую компанию. «Ленинец» разрабатывал пилотажно-навигационные и прицельно-навигационные комплексы и радары для тяжелых самолетов. К моменту распада СССР в объединение входило около трех десятков заводов и институтов, которые занимались как разработками, имеющими отношение к стратегической отрасли, так и выпуском бытовых приборов.

Андрей Турчак. Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Турчак-младший тоже работал на «Ленинце» — в 20 лет он занял должность генерального директора дочерней компании «ЛенНорт» (после четырех лет работы тренером по дзюдо муниципальной детской юношеской спортивной школы «Космонавт»), а закончил бизнес-карьеру вице-президентом головного предприятия.

Вокруг «Ленинца» строится бизнес, который можно назвать семейным. Мы уже говорили, что холдинговой компанией сейчас руководит Борис Турчак — брат сенатора.

Одноименная управляющая компания, которая занимается недвижимостью, согласно базе данных СПАРК, принадлежит ООО «АК-Инвест», а ее бенефициаром является Кира Турчак — жена политика. Вместе с ним до 2015 года она входила и в совет директоров УК «Ленинец».

Связанные с «Ленинцем» компании владели значительным объемом недвижимости (более сотни нежилых зданий). Многие из них сейчас принадлежат компаниям, связанным с семьей Турчаков. Часть сдается в аренду, часть продается под коммерческую застройку.

Например, УК «Ленинец» владеет компанией под названием «Обводный 88», которая сдает в аренду помещения по этому адресу. Там располагался завод «Холодильник». В 90-е он влился в «Ленинец», в 2002 году обанкротился, а его помещения в пяти корпусах сдаются в аренду как коммерческая недвижимость.

«Ленинцу» принадлежало и ООО «ЗБТ» («Завод бытовой техники»), с 2017 года предприятием владеет Кира Турчак. Никакой бытовой техники «завод» не производит, ему принадлежало здание ленинградского электромеханического завода «Спутник», которое было продано строительной компании ЦДС, снесено, а на его месте построен клубный ЖК «Волковский».

Принадлежащее Борису Турчаку ООО «Лиговка-270» владеет зданием на проспекте Шаумяна, дом 18. Согласно публичной кадастровой карте это 4702,10 кв. м коммерческой недвижимости. Там располагалось Ленинградское производственное объединение вычислительной техники и информатики, позднее переименованное в госпредприятие «СеверЭВМкомплекс». Оно разрабатывало советские ЭВМ, в 1994 году вошло в состав ХК «Ленинец». Сейчас в здании бизнес-центр «Малая Охта».

В собственности «Ленинца» был и завод «Нева». Актуальный вид деятельности «завода», как уже легко догадаться, — сдача в аренду недвижимости. «Неве» принадлежат бывшие здания объединения «Спутник» на Лиговском и Заставской. Сейчас владелец «Невы» — компания «Технопарк». Она, в свою очередь, принадлежит ООО «Бухарестская 24», бенефициар которого — Борис Турчак. Название фирмы тождественно адресу ее основного актива — бывшего здания НИИ системотехники. Когда-то НИИ создавал сложные авиационные комплексы: радиолокационные, оптические, гидроакустические и другие, был предприятием полного цикла: от изобретения до летных испытаний. Вошел в холдинг «Ленинец», превратился в ОАО «НИИС» с основным видом деятельности — «аренда имущества». И обанкротился.

Один из крупных активов «Ленинца» — здание бывшего «Завода электробытовой аппаратуры» на Софийской, 14. Это два бизнес-центра под одной крышей, торговые, складские и производственные помещения площадью более 60 000 кв. м. Это лишь часть недвижимости, которая некогда принадлежала отечественным государственным предприятиям инженерного профиля, а теперь сдается в поднаем.

Разумеется, не вся империя «Ленинца» состоит из коммерческой недвижимости. Ряд предприятий сохранил свой инженерный профиль. В реестр организаций оборонно-промышленного комплекса входят 10 компаний холдинга.

В 2016 году «Деловой Петербург» писал, что на фоне сирийской кампании «Ленинец» утроил объем заказов оборонной продукции. По версии издания, входящий в него НТЦ «Заслон» за восемь месяцев 2016 года получил контрактов почти вдвое больше, чем за весь 2015-й, а ЦНПО «Ленинец» с начала года подписал контрактов втрое больше, чем за весь прошлый год.

Упомянутые компании разрабатывают и производят радиоэлектронное и климатическое оборудование для военных нужд. Компании также обслуживают СВО: в частности, «Российская газета» писала, что «в ходе спецоперации активно применяется комплекс разведки, управления и связи «Стрелец-М». Комплекс создавался на заводе «Радиоавионика», который входит в холдинг «Ленинец».

Случаются и конфузы. В 2013 году Минобороны заключило с «Заслоном» контракт почти на млрд на разработку бортовой радиолокационной станции «Кругозор» для вертолетов Ми-8 и Ка-226. Позже прокуратура выявила, что 445 млн руб. «обналичены через различные фирмы, не имеющие ни производственных, ни иных мощностей», а «местом регистрации этих фирм являются общественные туалеты в населенных пунктах Самарской области».

Если сам политик в настоящее время никаким бизнесом официально не занимается, то жена целиком вовлечена в него — и, согласно декларациям, зарабатывает в 50 раз больше мужа. В 2016 году Турчак стал самым бедным губернатором России, а она вошла в топ-10 самых обеспеченных супруг глав регионов.

Андрей Турчак и его супруга Кира. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Кира Турчак — героиня «Татлера» и постоянная гостья светских вечеринок и коктейлей в бутиках Cartier или Bvlgari. Она любит Valentino и говорит, что у нее «собралась уже приличная коллекция нарядов бренда». На нее в партнерстве с отцом и братом политика в Ницце была зарегистрирована компания VILLA DE FLIREY, на которую впоследствии была оформлена недвижимость стоимостью 1,3 миллиона евро. Данные в 2013 году опубликовал Алексей Навальный. Тогда же Турчак внес эти апартаменты в декларацию, а впоследствии они были проданы.

В 2021 году в принадлежащем Кире Турчак (через ОАО «УК Ленинец» и ООО «АК-Инвест») детском лагере «Ленинградец» в поселке Рощино Ленобласти, по сообщениям СМИ, якобы произошло массовое отравление детей. Администрация лагеря заявила, что это неправда, а родители забрали 21 ребенка из учреждения по собственному желанию. При этом известно, что двумя годами ранее проверка выявила в «Ленинградце» и еще одном лагере того же собственника различные санитарные нарушения. Из акта проверки: «Отсутствует подводка горячей воды к раковине в изоляторе для воздушно-капельных инфекций. Не соблюдаются условия хранения продуктов питания, установленные предприятиями-изготовителями. Используется столовая посуда со сколами. Не соблюдаются правила обработки овощей. Не соблюдаются правила мытья посуды, что подтверждается протоколом лабораторных исследований».

Придворный хулиган

20 августа 2007 года офис КПРФ в Малом Сухаревском переулке оказался в осаде. Осаждали полицейские, вызванные членами «Молодой гвардии «ЕР». Молодогвардейцы пикетировали офис коммунистов, затем произошла их стычка с молодежным крылом последних. «Красные» были в блокаде несколько часов, затем и гвардейцы, и полиция уехали. Провокативные методы отличали «МГЕР» в середине 2000-х. Деятельность молодежного крыла схожа с практиками «Наших» — они проводили пикеты возле точек, где собирались лимоновцы, пикетировали против НАТО и Михаила Касьянова. Придворные хулиганы осваивали бюджеты, но реального политического веса не имели. Лидером движения тогда был Андрей Турчак.

Заместитель начальника центрального штаба партии Андрей Сафронов и координатор молодежной политики Партии «Единой России» Андрей Турчак (слева направо) на третьем съезде «Молодой Гвардии «Единой России», 2008 год. Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Машков

Он вступил в «Единую Россию», будучи сотрудником «Ленинца», в 2007 году возглавил координационный совет «Молодой гвардии «ЕР». Годом ранее метил выше, пытаясь занять место сенатора — от Ненецкого автономного округа. Его рекомендовал высший совет партии, но тогдашний председатель ненецкого парламента Игорь Кошин, который должен был выносить кандидатуру сенатора на рассмотрение заксобрания, заявил, что «про господина Турчака ничего не знает и никого вносить не собирается». Кандидатуру все же внес президиум генсовета «ЕР», но депутаты проголосовали «против».

Сейчас подобная фронда в рядах региональных парламентариев малопредставима — будущий партстроитель, надо полагать, хорошо понял, к чему ведет «разгул демократии».

Кошин позже станет ненецким губернатором, урежет себе зарплату, откажется от охраны и сильно сократит расходы на содержание окружной власти. Будет отправлен в отставку, а затем вовсе выпадет из политической обоймы.

11 марта 2007 г. петербуржец Турчак избирается депутатом Псковского областного собрания депутатов от Дедовичского и Дновского районов области (по списку «ЕР») и через четыре месяца становится-таки членом Совфеда. А еще через два года — Турчаку 33 — одним из самых молодых губернаторов страны. Он губернатор по назначению. А вот на второй срок проходит уже по результатам голосования, набрав 78,36% при явке 37,90 %.

Уходя из Псковской области в 2017 году, Турчак назвал годы своего губернаторства «прекрасными». РИА «Новости» высказалось не столь восторженно, напомнив, что регион за время его правления неоднократно оказывался в конце рейтингов социально-экономического благополучия: от 72-го до 76-го места в списке из 85 субъектов Федерации.

По итогам 2016 года 19% жителей региона имели доходы ниже прожиточного минимума, составляющего 10 517 руб. За период его губернаторства общая численность населения области уменьшилась на 48 тысяч человек.

На 1 января 2017 года госдолг Псковской области достиг 14,8 миллиарда рублей, что составляло 98,5% от доходов областного бюджета. На момент назначения Турчака этот показатель был в 73 раза меньше и составлял лишь 201,5 миллиона рублей.

Политик Лев Шлосберг, в те годы бывший депутатом Псковского областного собрания, рассказывает, что такой рост долгов объясняется количеством коммерческих кредитов, взятых администрацией Турчака для софинансирования крупных федеральных проектов. При предыдущем губернаторе Кузнецове область жила бедно, но по средствам. Турчака манил размах. А облегчала задачу уверенность в том, что он здесь ненадолго — буквально до возвращения Путина в президенты. Ни второго срока, ни тем более необходимости участвовать в конкурентных выборах он не ожидал.

Координатор молодежной политики Партии «Единой России» Андрей Турчак на третьем съезде Молодой Гвардии «Единой России», 2008 год. Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Машков

«Закон подлецов»

На всю страну регион и его глава стали известны в связи с историей Димы Яковлева, усыновленного гражданами США воспитанника Печорского дома ребенка. В 2012 году Дима в приемной семье погиб, а вскоре пришло известие о смерти еще одного усыновленного американской парой ребенка из Печор — Максима Кузьмина.

По решению Турчака в Псковской области были приостановлены все запущенные процедуры усыновления — как иностранцами, так и россиянами. Госдума приняла «закон Димы Яковлева», известный как «закон подлецов».

Он запретил американское усыновление, но был позиционирован как ответ на «акт Магнитского» — санкционный список чиновников, по мнению американских парламентариев, причастных к гибели Сергея Магнитского в «Матросской Тишине» и разворовыванию бюджета. В результате принятия закона были остановлены процедуры усыновления в отношении 265 детей.

Турчак назвал закон «правильным и своевременным», а его критиков обвинил в попытке «заработать политический капитал на детях-сиротах». Болезненный удар ждал прямо в Пскове: областное собрание отказалось поддержать федеральный законопроект. После объявления результатов голосования был объявлен перерыв, Турчак закрылся с членами фракции «ЕР». После перерыва депутатам объявили, что техника дала сбой — придется переголосовать. Новый результат был уже в пользу законопроекта.

Второй громкий конфликт с депутатами у Турчака произошел в 2014 году, когда глава региона назвал представителей псковского «Яблока» «пятой колонной», которая в Варшаве «обучалась конкретным пошаговым действиям по легитимизации тех незаконных решений, которые были приняты Украиной, — по раскачиванию ситуации, связанной с референдумом в Крыму и Севастополе». Шлосберг подал заявление в Генпрокуратуру о возбуждении против Турчака уголовного дела о клевете. Ему было отказано.

Эхо сложных взаимоотношений с депутатским корпусом настигло Турчака, когда в 2017 году заксобрание голосовало по вопросу назначения его в Совфед. Назначение он получил, но треть (а эта величина была невозможна без членов фракции «ЕР») проголосовала «против».

«И о людях думать нужно»

Александр Проханов, Александр Дугин, архимандрит Тихон Шевкунов, Захар Прилепин, Иван Охлобыстин… Изборский клуб стал сообществом деятелей консервативного толка и рупором концепции «русского мира». Он был создан по инициативе Турчака в 2012 году, когда широко отмечалось 1150-летие основания Изборска — деревни в 30 км от Пскова, где в древности, по преданию, княжил Трувор. Дату отмечали как юбилей российской государственности. А подготовка к нему стала одним из ярких проектов Турчака-губернатора по величине освоенных бюджетных денег.

29 мая 2017. Губернатор Псковской области Андрей Турчак во время посещения государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск». Фото: Александр Щербак / ТАСС

К юбилею была задумана масштабная реставрация ансамбля Изборской крепости. Параллельно игрался конкурс на реконструкцию псковского драмтеатра. По оценкам экспертов, суммарно на подготовку юбилея пошло около 2 млрд рублей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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