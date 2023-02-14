 

Максимальная токсичность: какие фразы могут испортить отношения

14.02.2023, 22:30, Разное
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Даже самые крепкие отношения могут рухнуть в одночасье, если партнеры будут допускать по отношению друг к другу токсичные фразы. Стало известно, как слова и выражения лучше не использовать возлюбленным.

Парам не рекомендуется использовать пренебрежительные фразы, к примеру, “ты жалок. Кроме того, не стоит говорить партнеру, что вы его ненавидите. Любой порыв ярости в перспективе может стать причиной расставания, отмечает телеканал “360”.


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