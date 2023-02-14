Мнение: У мужиков нет шансов

(что такое мизандрия)

Очень интересные данные с отличного телеграм-канала двух питерских экономистов “Деньги и песец” – про то, что в России мужики окончательно вышли из доверия у баб. И в этот раз об этом говорят не какие-то фрики из запрещенного “Мужского государства”, а женщины-социологини на основе репрезентативного исследования, опубликованного в научном журнале, издаваемом на базе Высшей Школы Экономики.

“«Что-то такое происходило и до сих пор происходит в постСССР, что усиленно выбивает мужчин из социума». В российском обществе довольно высоки уровень неприязни к мужчинам, со стороны женщин, объясняют социологи НИУ ВШЭ Елены Пятковой и Ольги Савинской, авторы исследования (https://publications.hse.ru/articles/374637511) «Нормативные представления о мизандрии у женщин двух поколений //Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 2.»

Нормативные установки у женщин оказались такие

1) мужчина должен быть главой семьи». Данная модель подразумевает «мягкий» патриархатный союз, где мужчина оказывает эмоциональную и финансовую поддержку женщине, зарабатывая больше и принося в семью основной доход, но не принимает единолично все решения в семье. Роль женщины в данном случае признается второстепенной: «Рулит потихонечку. Но это не нужно знать мужчине»

2) должно быть «равноправие в отношениях». Согласно этой модели женщины, отрицают возможность главенствующей функции мужчины в семье, которая может принижать роль женщины. Необходимо мнения обоих супругов учитывать равнозначно, а решения обсуждать и принимать совместно.

3) Несмотря на различие мнений относительно распределения ролей, в обоих случаях прослеживается приоритизация финансовой функции мужчины, подчеркивают социологи. Неважно, кто ты «глава семьи» или «равноправный партнер» – мужчина должен «обеспечивать семью». Функция мужчины сводится к поддержанию социального статуса женщины.

Однако мужчина с этой социальной функцией, по мнению женщин справляется плохо. «Анализ интервью показал, что появляется тенденция к формированию собирательного негативного образа мужского характера, что также становится основой для принижения мужчин. Это подтверждают такие высказанные в интервью характеристики в адрес мужчин, как «очень слабые», «ничего не могут», «ни рыба ни мясо» и т.д.

Наиболее ярко негативное отношение к современным мужчинам прослеживается в представлении о современных среднестатистических мужчинах и «настоящих» мужчинах. Как правило, первые характеризуются пассивностью в бытовых делах, отсутствием интереса во взаимодействии с семьей, вместе с тем среднестатистические мужчины характеризуются как мягкотелые, трусливые, безответственные.

Данные характеристики довольно сильно отличаются от представлений женщин об идеальном мужчине, который выглядит в их глазах «успешным», «надежным», «воспитанным», «серьезно настроенным».

В то же время женщина, по мнению информанток, продолжает играть в своем доме роль «хозяйки». Однако образы и статус этой роли меняются: информантки отмечают, что «женщина— главная», «жена решает», она «более умная», «хитрая» и «мудрая», чем мужчина.

Но что произойдет, если мужчина возьмет себя в руки, и попытается соответствовать высоким женским требованиям?

Это ему не поможет!

«В том, что касается семейного положения, распределения ролей в отношениях, образования, материального положения, характера сожительства, полноты родительской семьи, то в данном случае статистически значимого влияния на переменные мизандрии выявлено не было».

То есть, мужчина может сколько угодно «вкладываться в отношения» – к «идеалу женских грез» он все равно не приблизится.

Может быть, причина мизандрии кроется в каких то «новых веяниях»? Нет. В ходе исследования социологи опрашивали представительниц двух поколений: поколение X (1963—1984 гг рождения) и поколение Y (1984—2000 гг рождения). Гипотеза о том, что мизандрия более свойственна младшему поколению – не подтвердилась. Молодые женщины презирают мужчин ничуть не больше, чем их матери.

При этом наличие ребенка в семье не помогает мужчине – среди «женщин с детьми» уровень мизандристских установок выше, чем у «женщин без детей»

Действительно, в РФ существует и мужская сверхсмертность, и женщины преобладают в возрастных когортах начиная с 45 лет, но… на поведении социума это не отражается. Мужчины ведут себя так, будто у них несколько жизней, а женщины – так, будто мужчин бесконечное количество (тг-канал Деньги и Песец)

Какой вывод можно сделать из этой зловещей публикации, которую в апокалиптичном 2020 году никто не заметил? Думаю, всё вполне соответствует моей базовой теории насчет “Русским не нравится жить в России”. В принципе, такую неприязнь к мужчинам можно объяснить только одним – утратой пассионарности по Гумилеву. Женщинам не нужны мужчины, поскольку мужчинам НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ. Словами это мало кто может выразить, но на уровне ощущения бабы всё поняли уже очень давно (не зря речь в исследовании уже о двух поколениях женщин!) “Баба – она сердцем чует”. Женский пол в бывшей Стране Советов сердцем чует, что на мужиков рассчитывать не приходится, поскольку у них не осталось ДУХА, и при любой кажущейся брутальности они по большому счету слабы и беспомощны.

Это, безусловно, так и есть, и странно было бы с этим спорить. Хотя обидно, конечно. А чё они…?!

Это же не мужчины умирают. Это страна умирает.