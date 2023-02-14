 

Подарочек! – Личное мнение

14.02.2023, 22:00, Разное
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Понятное дело, что сегодня почти все известные чем-то личности хвастают подарками к дню влюблённых, но лучший подарок сделала Танюшка Брухунова.

Причём, не только своему мужу, но и людям — нам всем. Вот он, ловите:


Фото: Соцсети

«Пока вы украшаете свои ленты цветами, я украшу свою собой!»

Танюшка предстала в неожиданном образе. Если кто-то скажет, что цветы у неё и так постоянно на платьях, то теперь жена Петросяна погрузилась в цветы.

Вся погрузилась, прошу заметить.

И кто теперь скажет, что Петросян прогадал? Куда всем остальным претенденткам до Танюшки?

Бузовой и Волочковой, они тоже любят цветы, нужно взять на заметку опыт Танюшки. У них же тоже постоянно много букетов дома, ведь так? В следующем году можете тоже нырнуть в розы, гвоздики и хризантемы.

Что ещё кому подарили?

Баста написал, что любит жену. Сергей Глушко подарил Наташке Королёвой платье. Все остальные подарки не впечатлили — всё стандартно.

К чему это я? Ах, да: что подарили вам? Что подарили вы?

Источник: Лена Миро


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