Пассажирка рейса «Аэрофлота» пыталась прорваться к пилоту в кабину

Пассажирка рейса Ставрополь – Москва пыталась в ходе полета прорваться в кабину пилотов, позже ее передали сотрудникам полиции, сообщили пресс-службе «Аэрофлота».

Женщина грубо нарушала правила поведения на борту, игнорировала требования экипажа и пыталась прорваться в кабину пилотов. К пассажирке применили средства сдерживания, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

После посадки самолета в Шереметьево ее передали сотрудникам полиции и привлекли к административной ответственности. В компании после этого инцидента отметили необходимость ужесточить наказание для авиадебоширов.

Ранее за нецензурную брань с рейса, следующего в Шарм-эль-Шейх, сняли жительницу Челябинской области.

—