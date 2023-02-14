Пассажирка рейса «Аэрофлота» пыталась прорваться к пилоту в кабину
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Пассажирка рейса Ставрополь – Москва пыталась в ходе полета прорваться в кабину пилотов, позже ее передали сотрудникам полиции, сообщили пресс-службе «Аэрофлота».
Женщина грубо нарушала правила поведения на борту, игнорировала требования экипажа и пыталась прорваться в кабину пилотов. К пассажирке применили средства сдерживания, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
После посадки самолета в Шереметьево ее передали сотрудникам полиции и привлекли к административной ответственности. В компании после этого инцидента отметили необходимость ужесточить наказание для авиадебоширов.
Ранее за нецензурную брань с рейса, следующего в Шарм-эль-Шейх, сняли жительницу Челябинской области.
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