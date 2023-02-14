Россиянин Клюшин в суде Бостона признан присяжными виновным в киберпреступлениях

Присяжные в суде в американском Бостоне признали учредителя IT-компании «М13» гражданина РФ Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщил его адвокат Максим Немцев.

Немцев сказал, что сторона защиты разочарована, но с уважением относится к вердикту присяжных. При этом планируется «обжаловать различные вопросы, включая допустимость предвзятых статистических доказательств». Вынесение приговора ожидается 4 мая, передает РИА «Новости».

Клюшин признан виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами, передает ТАСС.

Напомним,Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США в конце 2022 года. США считают россиянина причастным к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании, он обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок.

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