 

Россиянин Клюшин в суде Бостона признан присяжными виновным в киберпреступлениях

14.02.2023, 21:50, Новости дня
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Присяжные в суде в американском Бостоне признали учредителя IT-компании «М13» гражданина РФ Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, сообщил его адвокат Максим Немцев.

Немцев сказал, что сторона защиты разочарована, но с уважением относится к вердикту присяжных. При этом планируется «обжаловать различные вопросы, включая допустимость предвзятых статистических доказательств». Вынесение приговора ожидается 4 мая, передает РИА «Новости».

Клюшин признан виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами, передает ТАСС.

Напомним,Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США в конце 2022 года. США считают россиянина причастным к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании, он обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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