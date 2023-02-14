 

ERR – в Эстонии начали установку сирен оповещения о тревоге

14.02.2023, 21:42, Разное
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В эстонских городах началась установка сирен оповещения о тревоге. Как пишет ERR, для информирования населения об угрозе также будут использоваться СМИ, веб-сайты учреждений, социальные сети, смс, громкоговорители оперативных автомобилей и личные оповещения граждан. Власти считают необходимым провести в этом году обучение населения, чтобы все без исключения знали, что делать в случае тревоги.


AP

В городах Эстонии началась установка сирен оповещения о тревоге. Как передаёт ERR, на первом этапе сирены установят в Таллине и окрестностях столицы, в Тарту, Нарве, Пярну, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапе, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду и Мууге, Раквере, Валге, Кейле, Вильянди, Йыгеве, Пыльве, Рапле, Кярдле, Курессааре, Хаапсалу и Пайде.

Для информирования населения об угрозе также будут использоваться средства массовой информации, веб-сайты учреждений, социальные сети, смс на мобильные телефоны, громкоговорители оперативных автомобилей и личные оповещения граждан.

Власти считают необходимым провести в этом году обучение населения, чтобы все без исключения знали, что делать в случае тревоги.


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