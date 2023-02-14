WP – Вашингтон усиливает давление на Киев, чтобы тот добивался более значимых успехов на поле боя

Американские чиновники говорят украинским властям о наступлении переломного момента, когда необходимо будет изменить ход конфликта. Как пишет The Washington Post, Вашингтон усиливает давление на Киев, чтобы тот добивался более значимых успехов на поле боя, поскольку в будущем добиваться новых пакетов помощи от США станет сложнее.



AP

Приближается первая годовщина начала российской военной спецоперации, и американские чиновники говорят украинским лидерам о наступлении переломного момента, когда необходимо будет изменить ход конфликта. Как пишет The Washington Post, Вашингтон усиливает давление на Киев, чтобы тот добивался более значимых успехов на поле боя.

Как отмечают авторы материала, несмотря на обещание поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», чиновники администрации Байдена говорят, что новые пакеты помощи от конгресса США и союзников Америки — это лучший шанс Киева решительным образом изменить ход боевых действий. Множество консерваторов в палате представителей США, которую сейчас контролирует Республиканская партия, уже пообещали перестать оказывать поддержку Украине. Также неясно, насколько Европа готова финансировать этот военный конфликт в долгосрочной перспективе.

Несколько американских чиновников указали на мощную двухпартийную поддержку, которая сопровождала все прежние пакеты помощи Украине, и отметили, что конгресс выделил даже больше средств, чем просил Белый дом. Однако, как они признали, это было в тот период времени, когда и палату представителей, и сенат контролировали демократы.

«Мы будем и дальше пытаться разъяснить руководству Украины, что мы не можем делать всё и вся бесконечно», — заявил один высокопоставленный представитель администрации. По словам этого чиновника, попросившего не называть его имени, администрация «твёрдо убеждена», что ей будет трудно добиваться от конгресса того же уровня поддержки в области безопасности и экономической помощи, что и прежде.

«Фраза «столько, сколько потребуется» относится к масштабам конфликта, а не к масштабам помощи», — добавил он.

За последние несколько месяцев конфликт на Украине застопорился, и ни одна из сторон не может одержать верх. По мнению чиновников администрации Байдена, переломный момент наступит весной, когда РФ начнет своё мощное наступление, а Украина ответит ей контрнаступлением.

Важность этого момента для администрации Байдена подчёркивает тот факт, что вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас отправляются на крупный саммит по вопросам безопасности, который состоится на этой неделе в Германии, а президент Байден посетит на следующей неделе Польшу, чтобы выступить с речью и провести несколько встреч в первую годовщину конфликта.

Администрация Байдена также ведёт работу с конгрессом, чтобы тот утвердил ещё один пакет прямой бюджетной помощи Киеву на сумму $10 млрд. Ожидается, что на следующей неделе она анонсирует ещё один крупный пакет военной помощи и введёт новые санкции против Кремля.

Несколько высокопоставленных чиновников администрации Байдена постарались донести до сведения Киева «критический характер следующих нескольких месяцев». Среди них были заместитель советника по вопросам национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Уэнди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, которые посетили Украину в январе.

Однако некоторые аналитики предупреждают, что ни Россия, ни Украина, скорее всего, не сумеют получить решающее военное преимущество в обозримом будущем.

«Создаётся впечатление, что нас ждёт долгий конфликт, — сказала Андреа Кендалл-Тейлор, директор программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности. — Полагаю, это противоречит тому, на что многие надеются, — что мы действительно пытаемся помочь Украине одержать победу на поле боя».

«Сейчас настал момент по-настоящему серьёзной неопределённости», — добавила она.