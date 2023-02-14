Арсенал специальных знаний

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Петербургские школы закупают макеты гранат и автоматов. Только в одном районе потратят 23 млн рублей.

Прокуратура Петербурга провела проверки в школах Центрального района, в результате которых сразу в нескольких из них (№№ 181, 193, 185, 171, 190, 294) не обнаружила арсенала, необходимого для оборудования кабинетов ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности).

Образовательные учреждения в начале февраля получили предписания, в которых перечислено все недостающее:

оружейный сейф,

мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки,

дозиметр,

газоанализатор кислорода и токсичных газов,

защитный костюм,

имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена,

макеты гранат Ф-1 и РГД-5,

стрелковый тренажер,

макет автомата Калашникова,

магазин к автомату Калашникова с учебными патронами и макет простейшего укрытия в разрезе.

— Все вышеперечисленные предметы, а также многие другие средства обучения и воспитания, которые теперь должные быть в каждом классе ОБЖ в каждой школе. Таковы требования нового приказа Минпросвещения № 804 от сентября 2022 года, — объяснили «Новой» в пресс-службе петербургской прокуратуры.

— Список оборудования от Минпросвещения является обязательным, — подтвердили «Новой» в городском комитете по образованию. — Макеты гранат и автоматов тоже необходимы, поскольку в ближайшее время в программу 10–11-х классов вводится предмет «начальная военная подготовка», он включен в учебный план по ОБЖ.

Старшеклассники теперь будут изучать правовые основы военной службы, основы тактической подготовки, различные виды оружия.

Все петербургские школы должны были оснастить классы, согласно утвержденному перечню Минпросвещения, еще до конца прошлого года. Финансируются такие закупки из районных бюджетов.

После получения предписаний из бюджета Центрального района запланировали потратить на приобретение макетов гранат, автоматов, магазинов к ним и всего остального около 23 млн рублей. Чиновники районной администрации заверяют, что школы «вооружатся» в соответствии с требованиями министерства в самое ближайшее время.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты», Петербург

Санкт-Петербург

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