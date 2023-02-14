 

Мнение: Шубы

14.02.2023, 21:25, Разное
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Враги клевещут, что вдовам и матерям погибших в ходе специально военной операции подарили шубы. Но после съемок шубы забрали.

Не верю! Не могли так цинично поступить со вдовами и матерями, потерявшими сыновей. Да женщины, переживающие горе, и  сами отказались бы от таких подарков. А если бы и не отказались, не стали бы сниматься в агитационных роликах. Так или не так?

Может, это видео было изготовлено на какой-то подпольной вражеской студии?

Есть другие версии появления этого ролика? И судьбы шуб?

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Источник: Ирек Муртазин


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