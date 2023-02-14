Мнение: Дореволюционная ипотека, корни советского танкостроения и потребление мяса в Российской Империи

1. До революции одним из главных предприятий Ярославля была Ярославская большая мануфактура. В 1907 заведующий фабрикой выделил для рабочих капитал в 200 тысяч рублей, который пошёл на своеобразную дореволюционную ипотеку — на ссуды на строительство домов. Ссуды были беспроцентными. К 1917 рабочие построили на эти деньги 500 домов (ссылка). Также при фабрике была школа для детей рабочих и бесплатная лечебница, например.



Владельцы фабрики, вероятно, полагали, что инвестиции в работников позволят повысить производительность труда и моральный дух — фабрика будет работать эффективно, а работники будут счастливы и мотивированы. Так, собственно, и получилось. До 1918, когда большевики отобрали фабрику отобрали у владельцев и переименовали её в свою честь, бизнес хорошо развивался.

2. Ещё к вопросу о «деревянной сохе», с которой принял страну товарищ Сталин.



Дмитрий Медведев был недавно в Омске, на танковом заводе, проверял ход выполнения оборонного заказа (ссылка). На заводе сейчас массово модернизируют танки Т-80: улучшают пушку, увеличивают мощность двигателя, усиливают броню, ставят дополнительную электронику (ссылка). У России около 4000 танков Т-80, это очень много.



А если мы заглянем в прошлое, мы обнаружим, что Омский завод был основан при Николае II, в 1897, в виде железнодорожных мастерских по ремонту поездов (ссылка).



Конкретно про танковое направление в статье сказано так: «В 1924 году на заводе “Большевик” в г. Ленинграде образовалась группа энтузиастов-танкостроителей, которая затем была преобразована в опытно-конструкторский машиностроительный отдел». Завод «Большевик» — это уже Обуховский завод, основан в 1863, при Александре II. Город Ленинград — это Санкт-Петербург, основан Петром I в 1703.



Разумеется, Омский завод в 1917, в 1940 и в 2023 — это совершенно разные заводы. В советское время было и хорошее, и плохое: например, была разработка танка Т-34, и были репрессии инженеров, которые его разрабатывали. Речь сейчас не об этом. Я всего лишь показываю, что до 1917 Россия тоже была весьма развитой страной. Практически вся сталинская индустриализация — это или продолжение царского задела, или, в меньшей степени, покупка готовых заводов у капиталистов.

3. Блогер blog_10101 приводит данные революционного издания, согласно которому в городе Новониколаевске (Новосибирске) в благословенном 1913 году потребление мяса составляло 12 пудов на человека, то есть почти 200 килограмм. Это примерно вдвое больше, чем в современных США, и втрое больше, чем в современной России (ссылка).

Цифра впечатляющая. Но, возможно, это скорее какая-то аномалия, вызванная особенностями тогдашнего сбора статистики, который был ещё весьма несовершенен. По тем же данным, разница в потреблении мяса между крупными городами и всем остальным населением губерний (то есть, прежде всего, населением сельской местности) составляла чуть ли не десятки раз. Сложно поверить, что горожане питались хорошо (порою даже очень хорошо), в то время как селяне якобы сплошь голодали (сидели на низкобелковой диете).

Вот как эти странности объясняет автор поста:

…во-первых: данный справочник честно предупреждает, что, учёт ведётся в убойном весе.

Во-вторых: вес туш принимается условно.

И в-третьих: учитываются туши, только предъявленные ветеринарной службе. Этим, на мой взгляд, и объясняется столь различное потребление мяса городом и деревней (4,3 против 0,3) и не в пользу последней. Не заморачивались сельские мужики, предъявлять «духтору» собственную скотину, зарезанную для собственного потребления, тем более, что его и не сразу дозовешься.

Это важное наблюдение. Мы, на самом деле, довольно мало знаем, как в реальности питались жители нашей страны до эпохи массовой урбанизации. Даже в наше время едва ли можно рассчитывать на то, что у нас имеются полные данные о питании россиян: учитывается далеко не вся домашняя птица и не весь домашний скот, не говоря уже об охотничьей добыче и выловленной рыбе.

Поэтому у нас есть все основания полагать, что дореволюционные россияне питались куда как лучше, чем это показывает та фрагментарная статистика, которую удавалось собрать.