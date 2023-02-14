 

В Московской области прикрыли подпольную контору по легализации мигрантов

14.02.2023, 21:07, Разное
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Как сообщает “Радио 1”, в Московской и Липецкой областях обнаружили незаконные типографии, в которых печатали документы для мигрантов. Помимо этого, преступная организация помогала заключать фиктивные браки и оформлять отцовство.

“Злоумышленники за денежное вознаграждение изготавливали иностранным гражданам поддельные документы, оказывали содействие в установлении отцовства над детьми из числа российских граждан с целью последующей легализации иностранцев на территории России”, – цитируют “Вести Подмосковья” представителей ФСБ.

Всего были задержаны четыре участника преступной организации и руководитель. Об этом сообщает телеканал “360”.


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