 

Пуговка из “Папиных дочек” наотрез отказалась от съемок: Не хочу

14.02.2023, 21:06, Разное
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В конце прошлого года стало известно о том, что в 2023-м состоится премьера нового сезона сериала “Папины дочки”, который выходил на экраны с 2007-го по 2013-й. К своим ролям вернутся Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна), Мирослава Карпович (Маша), Андрей Леонов (Сергей Васнецов), Нонна Гришаева (Людмила Васнецова), Ольга Волкова (Антонина Семеновна), Александр Олешко (Василий Федотов), Татьяна Орлова (Тамара Кожемятько), а также Екатерина Старшова (Пуговка). Об участии последней в продолжении сериала стало известно только сегодня.

В 2013 году Старшова, будучи 12-летней девочкой, попрощалась с “Папиными дочками” и с кинематографом в целом. Она наотрез отказалась от съемок в других фильмах, поскольку очень устала от такой жизни. “Будто, мне всего этого уже хватило. Я себя так ощущала на тот момент. И решила, что дальше я продолжать сниматься не хочу”, – призналась 21-летняя актриса Пятому каналу.

Старшова не сразу согласилась сниматься в продолжении “Папиных дочек”, поскольку она довольно занята. Девушка принимает участие в других проектах, не связанных с кинематографом или телевидением. Екатерина долго думала над поступившим ей предложением, но все-таки дала согласие.


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