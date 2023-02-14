Мнение: О сдаче Артёмовска-Бахмута… Решение принято?

Для Украины сравнительно небольшой город Бахмут, он же Артёмовск, стал ещё одним символом «несгибаемости». Примерно таким же, каким был в своё время комбинат «Азовсталь», чьи защитники в конце концов успешно эвакуировались прямиком в российский плен. Потом, правда, небольшую их часть обменяли на «сбитого лётчика» Виктора Медведчука — но это уже отдельная история.

Беда в том, что любой такой «символ», как языческий идол, требует всё новых и новых человеческих жертв. Их и подвозят с украинской стороны по 500 человек в день. Но теперь ситуация может измениться.

«Команда сверху», возможно, дана.

Представитель Совета нацбезопасности #США Джон Кирби признал продвижение российских войск уже в самом городе, за который идут упорные бои. По всей видимости, оно уже достаточно серьёзно для того, чтобы говорить о предстоящем «падении».

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