 

Пуговка Катя Старшова вернулась в Россию для съемок «Папиных дочек»

14.02.2023, 20:25, Новости дня
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Уехавшая в Великобританию Пуговка из «Папиных дочек» Екатерина Старшова вернулась в Россию для съемок в продолжении сериала.

В планах Екатерины Старшовой был переезд в Великобританию на ПМЖ. По ее словам, она решила вспомнить детство и приехать в Россию принять участие в «новом эксперименте».

Актриса рассказала, что в новом сезоне ее героини Пуговки будет немного, она станет отсылкой к старым сезонам, передает «СтарХит».

На площадке актриса встретила старшего коллегу, партнера по площадке Александра Олешко по прозвищу Аллигатор. Он рассказал, что Катя буквально выросла у него на руках, поэтому считает ее почти родной. Увы, после съемок они не общались, увиделись лишь в 2022 году.

По словам Алешко, Старшова уже состоявшийся человек и ему очень понравилось, как она общалась с залом на встрече со зрителями.

Екатерина Старшова получает образования в сфере фармацевтики, а также выступает в ледовых шоу. Она стала чемпионкой мира среди балетов на льду, также выступала во множестве образов, в том числе Снежной Королевы.

Напомним, создатели проекта «Папины дочки» заявили о возобновлении съемок сериала, премьеру новых серий покажут в следующем году. Новый сюжет «Папиных дочек» будет строиться вокруг Веника, которого бросили с четырьмя детьми на руках.

Вместе с Лизой Арзамасовой в сериале снялись Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова, Ольга Волкова и Дарья Мельникова.

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