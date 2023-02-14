Пуговка Катя Старшова вернулась в Россию для съемок «Папиных дочек»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Уехавшая в Великобританию Пуговка из «Папиных дочек» Екатерина Старшова вернулась в Россию для съемок в продолжении сериала.
В планах Екатерины Старшовой был переезд в Великобританию на ПМЖ. По ее словам, она решила вспомнить детство и приехать в Россию принять участие в «новом эксперименте».
Актриса рассказала, что в новом сезоне ее героини Пуговки будет немного, она станет отсылкой к старым сезонам, передает «СтарХит».
На площадке актриса встретила старшего коллегу, партнера по площадке Александра Олешко по прозвищу Аллигатор. Он рассказал, что Катя буквально выросла у него на руках, поэтому считает ее почти родной. Увы, после съемок они не общались, увиделись лишь в 2022 году.
По словам Алешко, Старшова уже состоявшийся человек и ему очень понравилось, как она общалась с залом на встрече со зрителями.
Екатерина Старшова получает образования в сфере фармацевтики, а также выступает в ледовых шоу. Она стала чемпионкой мира среди балетов на льду, также выступала во множестве образов, в том числе Снежной Королевы.
Напомним, создатели проекта «Папины дочки» заявили о возобновлении съемок сериала, премьеру новых серий покажут в следующем году. Новый сюжет «Папиных дочек» будет строиться вокруг Веника, которого бросили с четырьмя детьми на руках.
Вместе с Лизой Арзамасовой в сериале снялись Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова, Ольга Волкова и Дарья Мельникова.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет