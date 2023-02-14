 

ОНФ планирует открыть центр реабилитации участников СВО на побережье Азовского моря

14.02.2023, 20:25, Новости дня
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Центр, в котором смогут проходить реабилитацию получившие ранения участники специальной военной операции (СВО), планируют открыть на побережье Азовского моря.

Об этом сообщил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов при посещении Республиканской учебно-тренировочной базы «Ока» в Тульской области, где действует лагерь «Перезагрузка» для ветеранов СВО информирует ТАСС. 

Ранее сообщалось, что более 150 активистов Народного фронта (ОНФ) ушли добровольцами в зону специальной военной операции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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