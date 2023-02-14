Эксперт: Ведущие российские партии поддержали действия президента по защите суверенитета России

Несмотря на противоречия, разные взгляды на вопросы экономического, социального, политического характера, все ведущие партии едины в поддержке действий президента по защите Донбасса, Новороссии, суверенитета и в целом будущего России, считает политолог Борис Якеменко.

Якеменко напомнил, что в преддверии оглашения послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин проводит серию встреч с лидерами парламентских партий. Уже прошли встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, руководителем ЛДПР Леонидом Слуцким и лидером СРЗП Сергеем Мироновым. До конца недели пройдут встречи с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым и руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

«Важно, что несмотря на противоречия, разные взгляды на вопросы экономического, социального, политического характера, все ведущие партии едины в одном – поддержке действий президента по защите Донбасса, Новороссии, суверенитета и в целом будущего России. Патриотизм – объединяющая черта парламентских партий страны, обеспечивающая действия законодателей в интересах ее граждан», – написал в своем Telegram-канале Якеменко.

Эксперт предположил, что в своем послании президент обозначит стратегию движения РФ на ближайшие годы. По его словам, ни одно из предшествующих выступлений не приходилось на столь сложный период в жизни страны, поэтому его внимательно будут слушать не только в России, но и в мире.

«Сегодня все политические партии едины в том, что видят в президенте национального лидера, потому что президент слышит всех, не делит граждан по политическим предпочтениям и является главой всей страны. Поэтому президент встречается с главами партий – ему важно выстроить доверительный и эффективный диалог между главой государства и всеми политическими силами. Внутренняя политика президента направлена не только на консолидацию общества и всех политических сил, но и на примирение всех исторических периодов России», – сообщил политолог.

Якеменко отметил, что крепкая и зрелая партийная система существует в РФ во многом благодаря именно президенту.

«Отрадно видеть, что нынешнее непростое время не стало ни для одной из партий поводом заниматься политиканством и набирать себе политические очки, спекулируя на теме национальных интересов. Все парламентские силы проявили себя как патриоты и государственники, для которых во главе угла – благополучие России», – считает эксперт.

Он также подчеркнул, что единство всех партий в столь ответственную историческую минуту свидетельствует о правильности президентского курса и его важности для тысячелетней истории России. Кроме того, большинство парламентских партий открыли свои представительства в новых субъектах, остальные в процессе открытия (первой была «Единая Россия»).

«Уже сейчас все парламентские партии оказывают реальную помощь жителям исторических русских регионов, вернувшихся в Россию. «Единая Россия» открыла в регионах гуманитарные центры, ЛДПР взяла под крыло движение «Шьем для наших», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди» формируют и отправляют гуманитарные конвои», – сообщил Якеменко.

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