 

FT: Каждый второй чехол для iPhone, поступивший из Индии, имел дефект

14.02.2023, 20:11, Разное
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По данным Financial Times, компания Apple испытывает трудности с увеличением производства в Индии. Каждый второй iPhone, произведенный в Индии, оказался бракованным.

Индийская фабрика, принадлежащая конгломерату Tata Group, производит только половину корпусов iPhone, которые соответствуют требованиям для отправки в Foxconn.Компания также отметила, что расширение производства в Индии происходит медленно из-за проблем с логистикой, тарифами и инфраструктурой. Компания планирует перенести половину производства iPhone в Индию в 2027 году.

Если Apple не удастся решить проблемы с корпусами индийского производства и наладить поставки, не исключено, что производство iPhone 15 в Индии одновременно с Китаем может оказаться под угрозой.


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