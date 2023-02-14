FT: Каждый второй чехол для iPhone, поступивший из Индии, имел дефект

По данным Financial Times, компания Apple испытывает трудности с увеличением производства в Индии. Каждый второй iPhone, произведенный в Индии, оказался бракованным.

Индийская фабрика, принадлежащая конгломерату Tata Group, производит только половину корпусов iPhone, которые соответствуют требованиям для отправки в Foxconn.Компания также отметила, что расширение производства в Индии происходит медленно из-за проблем с логистикой, тарифами и инфраструктурой. Компания планирует перенести половину производства iPhone в Индию в 2027 году.

Если Apple не удастся решить проблемы с корпусами индийского производства и наладить поставки, не исключено, что производство iPhone 15 в Индии одновременно с Китаем может оказаться под угрозой.