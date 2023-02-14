 

ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика тонометров Microlife

14.02.2023, 20:11, Разное
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По сообщению Федеральной антимонопольной службы РФ, ФАС РФ начала расследование в отношении компании Microlife AG (швейцарский производитель и поставщик тонометров Microlife AG), в ходе которого были выявлены признаки незаконной координации в экономической деятельности.

В сообщении говорится, что “ФАС обнаружила признаки незаконной координации экономической деятельности производителя тонометров. ФАС РФ возбудила дело в отношении швейцарского поставщика и производителя приборов для измерения артериального давления Microlife AG”. Антимонопольная служба обнаружила, что производитель рассылал своим клиентам инструкции по соблюдению розничного ценообразования на тонометры. Согласно инструкциям производителя, цены на приборы не должны были быть ниже определенной суммы. Затем приборы перепродавались оптовым покупателям на рынках, в аптеках и других торговых точках.

Эти действия привели к устранению конкуренции между розничными торговцами. Это привело к установлению и поддержанию цен на тонометры. Компания может быть оштрафована в соответствии с федеральным законом “О защите конкуренции”, если будет признана виновной в антимонопольных нарушениях.


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