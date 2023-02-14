Шикарные и безупречные: джинсы с прямыми штанинами выгодно подчеркивают любую фигуру

Наконец-то облегающие скинни сделали шаг назад и уступили место новому тренду – джинсам прямого кроя. Нужно отметить, что данная тенденция не нова, она вернулась к нам из девяностых. Преимущество джинсов такого фасона заключается в том, что они выгодно подчеркивают достоинства фигуры и подходят девушкам любой комплекции.

С чем сочетать

Создавайте стильные образы с джинсами прямого кроя, комбинируя их с пуловерами и кофтами. Если хотите казаться выше и стройнее, можете надевать обувь на каблуках.

Джинсы с прямыми штанинами с блузой и пальто – прекрасный вариант как для шопинга, так и для офиса.

Если у вас аппетитные формы, отдавайте предпочтение брюкам прямого кроя, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры.

Комплект из джинсов и куртки из денима смотрится особенно стильно, если подобрать изделия разных оттенков: насыщенного синего и голубого.

Если вам импонирует спортивный стиль в одежде, тогда сочетайте джинсы прямого кроя с высокой посадкой, кроп-топ и кардиган. Из обуви больше подойдут кеды или кроссовки на тракторной массивной подошве.

Укороченная блуза в сочетании с джинсами позволит вам сделать акцент на бедрах. Только не берите штаны с низкой посадкой, если не можете похвастаться плоским животом.