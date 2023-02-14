Мнение: Адвокат попросился в ЧВК «Вагнер»

Вчера в Басманном суде Москвы известный адвокат Вадим Веденин заявил, что хочет быстрее этапироваться в колонию, и «быть полезным Родине», приняв участие в специальной военной операции, записавшись в ЧВК «Вагнер».

Это заявление Веденин сделал в своем последнем слове в последний день рассмотрения резонансного уголовного дела о хищении активов основателя фирмы «Партия» Александра Минеева.

Когда около восьми конвой уводил Веденина, спросил:

– Вадим, про ЧВК – это серьезно? Можно написать про твое желание отправиться на СВО?

– Можно – ответил Веденин.

В день начала судебных прений, 30 января, представитель Генпрокуратуры обвинения полковник юстиции Сергей Перфильев попросил у суда для Веденина 14 лет колонии общего режима.

Подробности уголовного дела Веденина:

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