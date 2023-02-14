Личное: “Восстановить отношения”

Все, что с вами происходит в ресурсе любви, зависит от любовной ОЗ.

Сливы уменьшают любовную ОЗ, поэтому после сливов так сложно начать отношения, часто даже вакуум образуется: никому вы не нравитесь, имидж ваш расползается, никого рядом нет.

Камбэк бросившего вас человека позволяет восстановить свою любовную ОЗ. Почему, понимаете?

Можно восстановить любовную ОЗ и без этого, другими способами, и даже вырастить можно.

Но любой шаг бывшего партнера к камбэку дает такую возможность.

И совсем не обязательно для этого, чтобы бывший плюс был готов на все, достаточно, чтобы он просто скучал, чтобы ему хотелось встретиться, это уже восстанавливает вашу ОЗ после дисбаланса и даже после слива. Но только при условии, что вы будете опираться на самоуважение. Каким образом идет восстановление?

К сожалению, для многих людей начало камбэка – это повод добить недобитую любовную ОЗ. Слить все, что уцелело.

bella_chao

Здравствуйте, Эволюция!

Очень многому у Вас учусь и благодарю за все знания, которые Вы даёте. Я и ресурсы начала прокачивать, и локус настроила (по крайней мере встала на этот путь).

Сейчас в Вашем блоге идет разбор ситуаций про конфликты и границы, и я пытаюсь нащупать, как себя вести в своей ситуации. Меня качает.

В конце декабря случился камбэк через 6 мес после разрыва (по крайней мере так я его изначально восприняла). Он (Т.) – стал инициатором, во время встречи был очень искренний, открытый, любвеобильный. Я отвечала ему встречно тем же, была расслабленной, игривой, женственной. Все свои прошлые обиды, невысказанное, вопросы и претензии оставила в прошлом. Мы очень хорошо провели вечер. Пили вино, гуляли, не могли наговориться, бесконечно целовались, обнимались и делились сексуальными фантазиями, что и как мы будем делать друг с другом. Все было как-будто в начале отношений (начались они 2 года назад).

(Автор оставила в прошлом не только обиды, но и сам факт, что они расстались, что мужчина ее бросил и шесть месяцев жил без нее, тоже постаралась забыть. То есть для нее отношения возобновились и она приготовилась к череде страстных встреч)

После НГ я позвонила и почувствовала дистанцию. Это был какой-то оттенок в голосе, который я уловила, но не придала большого значения. Мы каждый день обменивались репликами в чате, иногда личными с признаниями, иногда нейтральными как друзья. Мы оба довольно загружены в своей обычной жизни, поэтому в принципе это было Ок, хотя мне хотелось больше. Получился слишком большой контраст между тем, что было перед НГ, и что потом. За месяц он позвонил 1 раз, встречу не предлагал, становился более сдержанным. Ощущение, что был порыв, но он прошел.

(Был порыв и прошел – это не ощущение, это факт реальности. Он весь месяц пишет мало и ничего не предлагает. Но автор решает не видеть факт реальности, а верить во что-то более приятное)

Я постепенно закипала, накручивала себя, потому что перестала понимать, что это за формат отношений. Человек говорит: “я по тебе очень скучаю”, “ты мне так нужна…”, но на этом шаги заканчиваются. Я делаю встречные шаги – пишу чаще и больше чем он, поддерживаю его в связи с кризисом на работе. Он отвечает периодически, иногда игнорирует. К концу января ситуация такой и осталась.

(Формат ясен: “пишет, что скучает, но ничего не предлагает” несмотря на ее активное стремление. Почему автору кажется, что такого формата не может быть и надо что-то понять и расследовать?)

Я устала от этого и написала ему сообщение примерно следующего содержания:

“Дорогой Т., я восприняла нашу встречу 30.12 и все твои слова о чувствах ко мне всерьез, я действительно подумала, что мы восстановлением отношения. В течение месяца мне было некомфортно, поскольку в продолжение слов ничего не было. Если это была просто встреча, за которой только дружба, то, к сожалению, мне такой формат не подходит. Поскольку я все еще тебя люблю, я не смогу с тобой просто дружить. Это будет мучительно. Так что лучше нам общение в таком формате не продолжать. Прости меня”.

(Она объяснила ему, что они встречались в такую-то дату, что он говорил ей о чувствах, что дальше он ничего не делает. Зачем она рассказала ему это? Она думает, что он мог этого всего не знать? И дальше она отказалась от общения с ним, объяснив про свою боль. Зачем она это сделала? Зачем такие как автор словами изо рта рассказывают, что происходит и отказываются общаться с теми, от кого ждут шагов? Почему они не могут просто перестать ждать шаги или перестать общаться? Почему им нужно рассказать об этом подробно и описать свои страдания? Почему бы просто не принять камбэк в той дозе, какой он есть, ведь это лучше, чем ничего? Зачем непременно унижаться, позориться и сливать все, что осталось? Все вопросы не риторические)

На что Т. ответил сначала: “Ты прости”.

На следующий день он написал:

“Мои чувства к тебе очень сильны, я не могу себя сдерживать рядом, ты мне очень нужна, без тебя плохо и ломка. Но я не могу (он женат), поэтому это была просто встреча. Прости, что дал тебе надежду, я не хотел”.

Я вся кипела от непонимания и негодования. Эти эмоциональные качели мне порядком надоели в прошлом году и возвращаться в них мне совсем не хотелось.

(Почему она кипит от непонимания? Почему ей кажется, что он говорит загадками? Он сказал прямо и прямей просто некуда. Он сказал, что она ему очень нравится, но ничего он предложить ей не может, даже просто встречи не может предложить, ничего. И не важно, галантность его про симпатию или он и правда симпатизирует, по сути он высказался четко и ясно: ничего не будет. Но такие как автор считают определенностью только грубое “пошла вон, достала”, а все остальное считают загадками. Почему?)

При этом тяга к Т. была такой сильной, что я вместо принятия ситуации (послали – отойди), написала ему: “Давай помиримся”.

(Они же не ссорились, но автор делает вид, что да. Почему?)

Т. ответил: “Я не против. Но стоит ли давать шанс алкоголику, меня опять будет к тебе тянуть ?”

Я опять разозлилась, т.к. в его словах опять и хорошее (меня к тебе тянет), и плохое (сомнения, а надо ли). Взяв паузу 2 дня я ему позвонила и предложила встретится, пояснив: “Коммуникация в переписке не ведет к хорошему. Такие вещи можно обсуждать только лично”.

(Видите, как она злится, что кроме плохого есть и хорошее? Хотя это ведь так хорошо, когда вас не унижают при расставании, когда вам дают возможность сохранить лицо, когда вы можете думать, что нравитесь тому, кто нравится вам. Это все очень хорошо, но не для таких как автор. Почему и каких?)

Т. ответил: “Да, давай попробуем во вторник. В понедельник созвонимся”.

После этого он опять написал в чате: “Мой разум, тело и кончики пальцев скучают по тебе”.

В сб я написала ему сообщение: “Все думала, что ж меня в тебе так зацепило, что до сих пор. Нет чего-то одного. Ты классный :)”

Т. не ответил.

На мой взгляд, и мое предложение помириться, и звонок, и сообщение уже были лишними шагами, но я искренне по нему скучаю, и хочу восстановить наши отношения. Но, видимо, делаю только хуже.

(Он отказался наотрез, но не грубо, а мягко, поэтому она считает, что может его продавить и додушить до отношений)

В понедельник Т. не позвонил, а вечером написал: “Завтра все-таки не смогу. Навалилось :(. Давай на следующей неделе”.

Я уже не понимаю, это шланг, или он действительно не может. В голове сидит, что если бы хотел, нашел бы время и позвонить, и встретится.

(У автора кроме Штурмана еще очень большая Доярка. Доярка всегда воспринимает партнера как Кокетку, которую нужно догнать и поймать. Не может Доярка согласиться с тем, что партнер не коза. Хотя ведь даже с козами так нельзя)

Я не понимаю, как себя с ним вести. Меня качает, и его видимо тоже. Я не понимаю, как реагировать на его отказ встретится. Не хочу конфликт, не хочу косяков и сливов. Я только восстановилась после разрыва с ним.

Буду очень признательна за разбор Вам и Вашим читателям.