 

Опасная болезнь мучает Пригожина: что же случилось?

14.02.2023, 19:44, Разное
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Недавно стало известно о том, что продюсер Иосиф Пригожин снова заразился коронавирусом. На этот раз супруг певицы Валерии заболел новым видом – “кракеном”. Мужчина полагает, что подхватил инфекцию на премьере фильма в столичном кинотеатре.

В недавней беседе с Пятым каналом Пригожин рассказал, как себя чувствует. По словам продюсера, “кракен” не так опасен, как все думают. Сейчас его мучает лишь кашель. Повышенной температуры у мужчины нет. “Все нормально”, – уточнил муж Валерии, общаясь с представителем издания.

Не стоит забывать, что ковид, как и другие вирусные инфекции, представляют опасность для человека, поэтому очень важно своевременно начинать лечение. Иосиф и Валерия, которая тоже заразилась, не стали заниматься самолечением. Они сразу же обратились за помощью к медикам.

53-летний продюсер уже болел ковидом, причем в тяжелой форме. Тогда он провел в медучреждении чуть больше недели. Те дни супруг Валерии называет “адом”.

Ранее Иосиф Пригожин высказался о так называемой тайной любви к балерине Анастасии Волочковой. Мужчина признался, что у него совсем другие вкусы. Его слова приводили “Дни.ру”.


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