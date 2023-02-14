Мнение: О диверсии на «Северных потоках»… Причастность США подтверждается?

Чуть меньше недели назад американский журналист и пулитцеровский лауреат Сеймур Херш опубликовал «информационную бомбу»: по его данным, серию взрывов на трёх нитках российского газопровода «Северный поток» организовали и осуществили #США в кооперации с Норвегией, а планирование и подготовка диверсии велись по прямому указанию президента Джо Байдена. И что? Да ничего…

Западная пресса крайне скупо прокомментировала новое расследование того, кто сделал достоянием гласности целый ряд знаковых скандалов, от резни в Сонгми, устроенной группой американских военных под командованием лейтенанта Уильяма Келли, до пыток иракских военнопленных в тюрьме Абу-Грейб, также осуществлявшихся американцами. В основном СМИ говорили о том, что в Кремле «чертовски рады» публикации Сеймура Херша, а сам журналист давно превратился в конспиролога. ОК, но если всё это — теории заговора, от них можно просто отмахнуться и забыть?

Как бы не так!

Ведь появились новые интересные публикации…

Очень быстро OSINT-расследователь Оливер Александр, технический и геополитический аналитик Armament Research Services, аналитик Global Security Initiative и член совета директоров Silah Report опубликовал статью, в которой попытался «развенчать» все доказательства Сеймура Херша о причастности #США к взрыву «Северных потоков». Мол, «в его истории дыр больше, чем в трубах “Северного потока”».

В своём материале Оливер Александр задаётся вопросом: если для команды Джо Байдена сверхсекретность операции была приоритетом, о чём несколько раз говорил сам Херш, так почему тогда Вашингтон привлек Норвегию в качестве партнёра? Якобы, уже одно это доказывает несостоятельность всей версии маститого журналиста. Но этот контраргумент — так себе. Команда планировщиков Белого дома, руководимая советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, с самого начала опасалась не российской разведки, а собственного Конгресса, поскольку характер операции подразумевал обязательность информирования о ней лидеров обеих партий в Сенате и Палате представителей, а также руководство Комитета по разведке. Нарушение этого правила было бы чревато импичментом президента. Но Саймон Херш сам подчёркивает, что публичные заявления Джо Байдена «”Северный поток – 2″ никогда не будет запущен» дали команде повод понизить уровень секретности операции, а также привлечь к ней союзников по #НАТО.

Или, например, OSINT-расследователь пишет, мол, совершенно непонятно, почему «единственно возможная зона, чтобы установить взрывчатку на трубопровод — это короткий участок [у датского острова Борнхольм], непосредственно граничащий с Россией, а не иное место в более благоприятных водах». Но в материале Саймона Херша прямо указывается, что на выбор места для проведения диверсии повлияли такие факторы, как удобство логистики, сравнительно малая глубина пролегания трубопроводов и отсутствие подводных течений, способных помешать водолазам. И критик не приводит ни единого из возможных, на его взгляд, «иных мест» в Балтийском море. Может, их просто нет?

Кроме того, свои контрдоводы Оливер Александр приводит исключительно на основе открытых данных, хотя сам же в некоторых местах указывает, что они могут быть неполными. Но чтобы немного затуманить этот факт, добавляет, дескать, «это крайне маловероятно». Этакое хайли-лайкли наоборот. И снова — надо поверить? Например, в то, что секретную операцию ЦРУ США провело при помощи вспомогательных кораблей и самолётов, перемещения которых любой может отследить «в прямом эфире»?

Впрочем, сопоставить оба материала, ссылки на которые даны выше, каждый может сам. Но есть и ещё один интересный момент. Как тонко подметил бывший американский разведчик, а ныне благонамеренный российский гражданин Эдвард Сноуден, теперь «#США заставляют весь мир поверить в инопланетян, которые атакуют их с берегов Аляски». Может, отвлекают внимание?

А тем временем Саймон Херш не унимается. По его словам, нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс, также входивший в команду под руководством Джейка Салливана, «очень хочет» попасть на должность госсекретаря США, быть может, в новой администрации. И поэтому он счёл, что важная роль Управления в организации взрыва на «Северных потоках» могла бы «открыть ему двери» к этому назначению. Мотив ли это для чиновника «выслужиться любой ценой»? Не факт. Но, по крайней мере, объяснение, почему директор ЦРУ мог и правда «ходить по тонкому льду», да и другие члены команды саботажников тоже. Причём, объяснение более реалистичное, чем, к примеру, их «застарелая русофобия».

Получается, в общем, что мотив перерезать российские трубопроводы был как на государственном уровне — и совсем не случайно после взрывов на «Потоках» госсекретарь США Энтони Блинкен заговорил о «потрясающей возможности раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии и, таким образом, лишить Владимира Путина использования энергоресурсов как средства продвижения своих имперских замыслов», — но и на уровне личном. Что ж, это также многое объясняет.

Или по-прежнему требуется верить, что «унтер-офицерская вдова сама себя высекла», а Россия «сама взорвала» собственные трубопроводы в Европу, чтобы теперь, когда деньги нужны особенно остро, терять по 1 трлн руб. ежегодно?

—