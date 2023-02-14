The Times: айсберг, погубивший «Титаник», приплыл из России

Авторитетный британский таблоид The Times опубликовал статью о настоящих причинах гибели крупнейшего в истории судостроения гражданского океанского лайнера «Титаник».

По мнению опрошенных изданием специалистов, айсберг, столкновение с которым привело к затоплению судна, откололся от ледника на Новой Земле в Российской империи.

Экспертам удалось с высокой точностью восстановить маршрут, по которому двигался злополучный айсберг. Выяснилось, что течение в той части Атлантического океана таково, что может приносить туда ледяные глыбы из северных территориальных вод России. Таким образом, даже более 100 лет назад Россия активнейшим образом вмешивалась во внутренние дела других государств и совершала против них диверсии, в том числе и приведшие к человеческим жертвам.

– Это непросто осознать, но именно русские виноваты в трагической гибели огромного количества людей на борту «Титаника», –говорит замглавреда The Times Джесси Манн. – Именно они несут ответственность за действия своего айсберга, который либо по недомыслию властей, либо в результате прямой диверсии откололся от ледника и отправился в свой смертельный вояж.

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