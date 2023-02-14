Мнение: Что такое военкор

На Ютубе есть такая удивительная разновидность блогов – это видеоблоги, в которых автор ЕСТ. Нет – он ничего не готовит! Он именно ест на камеру. Причем – даже не обязательно в каком-то кафе или ресторане, тем самым как бы показывая, стоит в этот пункт общепита идти или нет.

Он может есть даже просто у себя дома на кухне – например, пробуя доставку, какие-нибудь суши или пиццу. А может и просто какие-то продтовары из магазина, например, какой-то новой торговой марки, чтобы показать зрителям, насколько это вкусно или съедобно на своем примере…

Например, из “Пятерочки”. Вот в этом видео реакция на то, как пищу из “Пятерочки” поглощал на камеру знаменитый (!) Никита Петряев. Да-да, именно знаменитый и популярный: у Никиты Петряева – 700 тысяч подписчиков, а его “видосы” набирали и по несколько миллионов просмотров.

Жуткий белесый Никита, жрущий на камеру какое-то невероятное дерьмо из “Пятерочки”… Зачем я это вытащил в свой девственно чистый блог?

Это потому, что я восхищен. Данное видео (во вполне конгениальном сопровождении Джея) – своего рода шедевр. Оно настолько омерзительно, что это уже почти на грани искусства. Его можно смотреть и пересматривать. Оно сочится фальшью, халтурой и невероятным презрением к зрителю буквально из каждого кадра. А блюда! Боже, какие там блюда! А с каким буквально кошачьим содроганием мерзавец Никита это ест, а точнее – делает вид, что ест, откусывая всякий раз самый минимум (поскольку он очевидно брезгует втаскивать ЭТО себе в рот) – но не забывая при этом тарахтеть методичку! И как ужасающе бездарен этот кумир росссийской публики Никита, который даже не в состоянии хоть сколько-нибудь натурально изобразить аппетит и удовольствие – но он старается, отрабатывает, хоть и видно, что его того и гляди стошнит!

А что сказать о заказчиках всего этого феноменального шоу – то есть, по всей видимости, производителях того несусветного дерьма в судках, которое они выдают за еду? Это ж до какой степени они презирают и свой “труд”, и своих потребителей-едоков, и широкую публику на Ютубе – если они согласились за свои деньги демонстрировать ТАКОЕ на весь интернет? – не отозвали, не потребовали переснять, не пошли и застрелились, нет – просто махнули рукой, “ладно, заливай, Петряев, это дерьмо, ты видать, по-другому все равно не умеешь, и так сойдет!” Быдло схавает! (во всех смыслах)

Вы спросите, при чем тут военкоры? Ну, я думаю, что они примерно так и работают. Отворачиваются, жмурятся, судорожно сглатывают – а на камеру едят и нахваливают. Когда совсем невмоготу – выбегут из кадра, поблюют всласть – и обратно, очередные “котлеты по-киевски” преотвратнейшего вида, кушайте, не обляпайтесь.