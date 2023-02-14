 

Четвертый неопознанный аэростат США сбили только второй ракетой

14.02.2023, 19:00, Новости дня
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Американские военные сбили четвертый за последние дни неопознанный летающий объект над территорией страны, сообщил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Да, первая [ракета] не попала по четвертому аэростату. Мы говорим об аэростате, который был сбит над озером Гурон», – сказал Милли, отвечая на вопрос о том, действительно ли первой ракетой не удалось сбить объект, передает ТАСС.

Он пояснил, что ракета упала в воду озера, и не причинила никому вреда.

Напомним, НЛО увидели в небе над Китаем, до этого над США сбили несколько неопознанных объектов. В американской аэрокосмической обороне не исключили, что они могут иметь внеземное происхождение. Вместе с тем в Белом доме опровергли эти утверждения.

Во вторник некий неизвестный зонд увидели в небе над Румынией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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