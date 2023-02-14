Четвертый неопознанный аэростат США сбили только второй ракетой

Американские военные сбили четвертый за последние дни неопознанный летающий объект над территорией страны, сообщил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Да, первая [ракета] не попала по четвертому аэростату. Мы говорим об аэростате, который был сбит над озером Гурон», – сказал Милли, отвечая на вопрос о том, действительно ли первой ракетой не удалось сбить объект, передает ТАСС.

Он пояснил, что ракета упала в воду озера, и не причинила никому вреда.

Напомним, НЛО увидели в небе над Китаем, до этого над США сбили несколько неопознанных объектов. В американской аэрокосмической обороне не исключили, что они могут иметь внеземное происхождение. Вместе с тем в Белом доме опровергли эти утверждения.

Во вторник некий неизвестный зонд увидели в небе над Румынией.

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