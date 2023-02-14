Четвертый неопознанный аэростат США сбили только второй ракетой
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Американские военные сбили четвертый за последние дни неопознанный летающий объект над территорией страны, сообщил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
«Да, первая [ракета] не попала по четвертому аэростату. Мы говорим об аэростате, который был сбит над озером Гурон», – сказал Милли, отвечая на вопрос о том, действительно ли первой ракетой не удалось сбить объект, передает ТАСС.
Он пояснил, что ракета упала в воду озера, и не причинила никому вреда.
Напомним, НЛО увидели в небе над Китаем, до этого над США сбили несколько неопознанных объектов. В американской аэрокосмической обороне не исключили, что они могут иметь внеземное происхождение. Вместе с тем в Белом доме опровергли эти утверждения.
Во вторник некий неизвестный зонд увидели в небе над Румынией.
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