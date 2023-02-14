 

В Белом доме не исключили отступление ВСУ из Артемовска

14.02.2023, 19:00, Новости дня
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Украинские войска могут оставить Артемовск, это допускают в Вашингтоне, однако окончательное решение об этом принимает Киев, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, украинцы сами решают, какие военные операции стоит проводить, передает ТАСС. Кирби добавил, что США не говорят Киеву, что делать, а что нет.

При этом он подтвердил, что российские силы продолжают добиваться в Артемовске постепенного прогресса. Кирби также заявил, что не может предполагать, как будут развиваться события в дальнейшем.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не намерены отдавать Артемовск без боя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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