 

В полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» приглашены 234 человека

14.02.2023, 19:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область», который включал в себя комплексное онлайн-тестирование и оценку эссе. По результатам дистанционного этапа приглашение в полуфинал получили 234 участника.

Они показали наиболее высокие результаты тестирования и экспертной оценки эссе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Дистанционный этап конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» завершен, итоги подведены. Хочу поблагодарить организаторов конкурса – ими была проделана большая работа. Несмотря на сложную обстановку, дистанционный этап был проведен на высоком уровне, обеспечены равные условия регистрации и прохождения тестов для всех участников. Уверен, что и очные испытания пройдут столь же безупречно. Поздравляю всех, кто получил приглашение в полуфинал! Вы уже одержали свою первую победу, стали лучшими из многих компетентных и способных людей. Но расслабляться рано – впереди очные испытания. Желаю вам пройти их достойно и, конечно, желаю каждому из вас победы», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам председателя правительства Запорожской области Антона Кольцова, в регионе много талантливых людей, обладающих задатками лидеров, что способствовало успеху кадрового конкурса. 

Как отметил исполнительный директор конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков, среди полуфиналистов люди самых разных социальных групп, представители всех основных сфер деятельности. По его словам, впереди у полуфиналистов самое интересное – очные испытания. «Вспоминаю себя, свои эмоции, которые испытал, когда был приглашен в полуфинал конкурса «Лидеры России». Незабываемые ощущения! Немного завидую участникам, у которых эти приятные волнения еще впереди. Очный этап конкурса – это не только оценочные мероприятия, но и самое разнообразное общение с коллегами. Именно на очных испытаниях формируется основа того сообщества управленцев, которые будут определять курс развития региона на годы вперед», – добавил Сериков.

Ректор Мелитопольского государственного университета им. А. С. Макаренко, член Общественного совета конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» Андрей Чуйков считает, что конкурс принесет пользу участникам всех возрастов. «Для молодежи бесценно участвовать в таком конкурсе и тем более выйти в полуфинал. Ведь там они будут работать в команде с другими талантливыми участниками. Вы знаете, что на конкурсе нет верхней возрастной планки, поэтому в полуфинал вышли и участники старшего возраста. В большинстве своем это люди с большим профессиональным и управленческим опытом, которые будут делиться им с молодым поколением управленцев. Ну а молодежь научит людей старшего поколения нестандартным подходам, привнесет в совместную работу на очных испытаниях свежую струю», – сказал он.

Представитель блока оценочных мероприятий кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Илья Шебураков пояснил, зачем нужна процедура контрольного тестирования. «Перед началом полуфинальных испытаний всем приглашенным участникам потребуется пройти контрольное (проверочное) компьютерное тестирование по заданиям дистанционного этапа в присутствии экспертов-наблюдателей. Это необходимо для того, чтобы подтвердить результаты, которые участники показали на дистанционном этапе. Если дистанционные тесты вы сдавали самостоятельно, вам нечего опасаться – вы без проблем пройдете контрольное тестирование и будете допущены к полуфиналу», – отметил он.

Полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» пройдет в марте 2023 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05.21 / В Зимбабве 66-летний мужчина стал отцом 151 ребенка. В июне он планирует завести 17-ю жену

20.09.21 / “Сводишь с ума!”, “Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками”. Дорофеева засветила обнаженные бедра

19.11.21 / В Госдепартаменте США призвали власти Грузии к учету рекомендаций спецкоммиссии врачей по оценке состояния здоровья Саакашвили

14.08.21 / В Ивано-Франковской области во время схождения на Говерлу потерялся шестилетний ребенок – ГСЧС

18.10.20 / ФАС рассказала о росте тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

16.07.20 / Россия сократила вложения в госдолг США

29.06.20 / Футбольная “Барселона” может досрочно уволить тренера Сетьена

25.04.21 / Председатель парламента Грузии ушел в отставку

10.07.21 / Новый iPad Pro представят в компании Apple

23.09.20 / Modern Diplomacy – РФ в десятке лидеров по развитию человеческого капитала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика