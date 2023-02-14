 

Ученые объяснили, почему некоторые люди считают, что видели инопланетян

14.02.2023, 18:50, Разное
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Результаты недавнего исследования ученых из Лондона, опубликованные в портале News Medical, помогли узнать, что люди, которые утверждают о том, что видели инопланетян, являются более восприимчивыми к ложным воспоминаниям.

В процессе научной работы приняли участие добровольцы. Эксперты решили найти различия между “переживающими” пациентами, считающими себя похищенными в прошлом инопланетянами, и непереживающими.

Таким образом, стало известно, что группа «переживающих» пациентов обладала повышенными показателями таких убеждений, как паранормальные убеждения, склонность к галлюцинациям и фантазиям.


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