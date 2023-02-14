 

Китайская компания объединит дизайн смартфонов iPhone и Samsung

14.02.2023, 18:50, Разное
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Digital Chat Station, инсайдер, являющийся авторитетным источником информации, опубликовал рендеры флагманской модели Meizu 20 Pro. Эти рендеры очень похожи на недавние модели от Samsung и iPhone.

Это “изображение в полный рост” показывает дизайн Meizu 20 Pros. У него будет плоский экран, острые края и три модуля камеры. Предусмотрен лазерный автофокус. Фирменная вспышка в форме кольца включена в Meizu 20 Pro. Китайские дизайнеры, очевидно, вдохновлялись Samsung Galaxy S23, iPhone 14 и iPhone 14.

Бренд также запустил кампанию, в ходе которой были раскрыты технические характеристики предстоящего флагмана. Meizu 20 Pro получит мощный Snapdragon 8 Gen 2, быструю LPDDR5X, UFS 4.0RAM и встроенную память. Инсайдер утверждает, что смартфон Meizu 20 Pro появится в продаже в марте 2023 года.


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