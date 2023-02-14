 

Realme высказалась по поводу российской блокировки смартфонов

14.02.2023, 18:50, Разное
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В беседе с “Газетой.Ru” представители Realme объяснили, как в РФ заблокировали смартфоны для китайских рынков. Возможность блокировки устройств Realme в РФ исключена.

Официальная презентация сертифицированных устройств от бренда производится в РФ и на них распространяется полная сервисная поддержка. “Пользователи могут обратиться в российскую сервисную поддержку, если у них возникнут вопросы о функциональности продукции, предназначенной для зарубежных рынков. Им необходимо будет предоставить само устройство, чеки, IMEI и целый ряд данных”, – сообщается в пресс-релизе компании.

Владельцы смартфонов Realme, которые пострадали от ограничений в своем регионе, могут обратиться за помощью в сервисный центр. За более подробной информацией можно обратиться в службу поддержки бренда по указанному выше номеру.

Ранее стало известно, что смартфоны с SIM-картами BBK: OnePlus или Realme, которые предназначены для использования в Китае, столкнулись с трудностями в РФ и других странах. Это привело к тому, что телефоны не могли совершать и принимать звонки. Проблемы Realmes с китайскими моделями можно было решить с помощью российского представительства. Однако неизвестно, как будут решаться проблемы со смартфонами OnePlus. В РФ нет официального представительства этого бренда.


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