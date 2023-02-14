 

Мишустин заявил, что Россия не допустила никаких негативных экономических явлений

14.02.2023, 18:50, Разное
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Российские власти предотвратили негативные экономические события, однако важно улучшить динамику развития, заявил Михаил Мишустин, премьер-министр России.

Мишустин заявил, что удалось предотвратить потенциально катастрофический сценарий, значительно сократить замедление, вызванное жесткими экономическими условиями, и поддержать граждан РФ и наиболее уязвимые слои ее экономики в этот период. Мишустин заявил, что текущая ситуация требует усиления динамики развития страны с учетом внешних вызовов. Он предложил участникам встречи подумать, какие шаги необходимо предпринять для достижения этой цели.

По словам Мишустина, во многих отраслях, ориентированных на внутренний спрос, наблюдается рост. К ним относятся строительная индустрия, фармацевтика, сельское хозяйство и строительство. Это также относится к производству одежды, компьютеров, электроники, оптики и другим смежным областям. Он напомнил премьер-министру, что в 2022 году уровень безработицы был на рекордно низком уровне, а годовая инфляция к концу года снизилась до менее чем 12,2%, что намного лучше, чем во многих европейских странах.


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