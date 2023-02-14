Мишустин заявил, что Россия не допустила никаких негативных экономических явлений

Российские власти предотвратили негативные экономические события, однако важно улучшить динамику развития, заявил Михаил Мишустин, премьер-министр России.

Мишустин заявил, что удалось предотвратить потенциально катастрофический сценарий, значительно сократить замедление, вызванное жесткими экономическими условиями, и поддержать граждан РФ и наиболее уязвимые слои ее экономики в этот период. Мишустин заявил, что текущая ситуация требует усиления динамики развития страны с учетом внешних вызовов. Он предложил участникам встречи подумать, какие шаги необходимо предпринять для достижения этой цели.

По словам Мишустина, во многих отраслях, ориентированных на внутренний спрос, наблюдается рост. К ним относятся строительная индустрия, фармацевтика, сельское хозяйство и строительство. Это также относится к производству одежды, компьютеров, электроники, оптики и другим смежным областям. Он напомнил премьер-министру, что в 2022 году уровень безработицы был на рекордно низком уровне, а годовая инфляция к концу года снизилась до менее чем 12,2%, что намного лучше, чем во многих европейских странах.