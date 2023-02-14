Красота становится реальностью: «мейкап-очки» для макияжа девушкам с учетом индивидуальных особенностей зрения

Даже с качественной косметикой выполнить безупречный макияж бывает довольно сложно. А вот девушкам с плохим зрением приходится особенно трудно. Ситуация усугубляется, если нужно провести четкую линию, обвести контур губ или наложить тени на веки, создав эффект омбре. Одной из интересных разработок являются очки для макияжа глаз, которые позволяют решить вышеупомянутые проблемы.

Особенности

Корригирующие очки специально предназначены для нанесения макияжа и представляют собой нечто среднее между моноклем и обычными очками. С ними девушки с недостаточно хорошим зрением могут нанести тушь, подводку для глаз, а также тени, смотря через единственную линзу, которая закреплена на шарнире. Щуриться при этом и ставить зеркало максимально близко совсем не нужно.

Некоторые женщины, однако, уже пытались решить подобные вопросы, используя свои старые очки, вынимая то одну, то вторую линзу. Но такой процесс нельзя назвать быстрым и удобным. Более того, оправа стандартных очков все равно будет мешать наносить макияж для глаз.

В новом изобретении зона нанесения косметики открыта, линза не выпадает, а оправа совершенно не мешает. Более того, переместить линзу можно лишь одним движением пальца и за одно мгновение.

Технологические характеристики

Если рассмотреть очки для макияжа, можно выделить два основных нюанса, именно благодаря им и становится возможным нанести макияж на глаза. Надев обычные очки, справиться с этой задачей будет весьма непросто, если вообще невозможно. У новых очков отсутствует верхняя половина оправы, которая в традиционных очках закрывает веко и не позволяет нанести ни тени, ни тушь, ни подводку.

У нового изобретения нижняя часть оправы находится немного ниже. Таким образом, освобождается пространство для действий. Более того, нижнее веко тоже можно использовать для нанесения теней. Когда необходимо, линзу можно переместить, просто перебросив ее с одной стороны на другую.

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Возможность для выбора

Дизайнеры позаботились о том, чтобы у девушек была возможность выбора. Они изобрели не только очки с перекидывающейся линзой, но и модель, которая предусматривает откидывание одной из линз в горизонтальное положение. Движениям рук при этом она все так же не мешает.

Однако у этих очков есть один небольшой минус, который заключается в том, что косметика может попадать на внутреннюю поверхность стекла, пачкая линзу, поэтому придется чаще использовать салфетку для удаления теней. Очки для нанесения макияжа могут быть с оптическими стеклами и увеличительными линзами, что позволяет выбрать модель с учетом индивидуальных особенностей зрения.

Максимальная безопасность

Офтальмологи тоже одобрили новое изобретение, ведь женщину оно может уберечь от множества проблем. Если не использовать очки при плохом зрении во время нанесения макияжа, легко можно промахнуться, и тогда косметика попадет на слизистую, что способствует раздражению. Тогда как если вы будете четко видеть во время нанесения туши, подводки и теней, косметика будет оказываться ровно в том месте, где ей следует быть.