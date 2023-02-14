Не все хотят свадебное платье как у принцессы и белые туфли на шпильке: альтернативные нетрадиционные варианты обуви для невест

Если вы та самая уникальная невеста, которая ищет нетрадиционные свадебные туфли, вам обязательно стоит ознакомиться с некоторыми интересными идеями. Каждая из них – это забавный цвет или непревзойденный стиль, который сразу же способен привлечь внимание. При этом не стоит ограничивать себя в том, чтобы надеть сапоги в стиле кантри или эклектичные каблучки, которыми вы точно будете гордиться.

Яркие туфли

Если вам нравятся яркие цвета, стоит рассмотреть эту парочку, которая точно добавит индивидуальности вашему свадебному образу и выделит вас из толпы других невест. Хорошо, если выбранный вами цвет будет соответствовать вашему платью. Впрочем, с белым, пожалуй, сочетается все. Учитывайте также и план проведения мероприятия, ведь вы не хотели бы, чтобы ваша свадебная пара обуви была испачкана травой или грязью.

Так, более темные цвета с меньшей вероятностью потребуют чистки, чтобы снова обрести идеальный вид. Отличным решением станут зеленые туфли, которые хорошо будут гармонировать с пейзажем, если свадьба намечена на теплый сезон. Когда нет желания надевать туфли на каблуке, можно предпочесть балетки, которые являются поистине уникальными свадебными туфлями, подходящими для тех, кто хочет подчеркнуть цвет свадебного платья и сделать свой образ максимально комфортным.

Прозрачные

Если вы всю жизнь ждали того момента, пока принц наденет на вашу прекрасную ножку хрустальную туфельку, настал тот самый момент. Для свадебного торжества можно выбрать пару прозрачных туфелек, которые точно подчеркнут ваш образ.

Каблук может быть высоким или совсем низким, но туфли при этом будут выглядеть просто и элегантно. Прозрачная обувь – это нетрадиционные свадебные туфли, но они хорошо подходят для модной невесты, которая хочет похвастаться своим педикюром. Если вам нравится эта идея, можно подобрать однотонные туфельки или украшенные стразами, а также жемчужинами. Можно постараться найти туфли с металлическими вставками.

Небесно-голубые

К вашему свадебному образу подойдут туфли небесно-синего цвета. Они, как два нежных облака, будут окутывать ваши прекрасные ножки. Такие туфельки обязательно выделят вас, а ваш образ будет выглядеть феноменально. Существует множество разных вариантов синего – от темно-синего до кобальтового и светло-синего.

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Обувь на платформе

Если вы хотите добавить себе немного роста, обувь на платформе станет отличным вариантом. Тогда вы сможете почувствовать себя настоящей гламурной леди. Только будьте осторожны, чтобы не наступить на платье. Выберите пару, поверхность которой будет шелковистой или блестящей. Вы можете также надеть босоножки с замшевой или бархатной поверхностью.

Балетки на плоской подошве

Для невесты, которая хочет чувствовать себя комфортно, балетки являются отличной альтернативой каблукам. Вы можете найти их в самых разных цветах и стилях. Кроме того, они могут быть украшены даже драгоценными и натуральными камнями. Такие туфли сделают ваш образ по-настоящему утонченным. Вы при этом будете чувствовать себя максимально комфортно.

Причудливый дизайн

Для невесты, которая хочет, чтобы ее обувь была такой же уникальной, как и она сама, причудливый дизайн туфель – отличный вариант. Вовсе не обязательно, чтобы именно каблуки были какими-то необычными. Вы можете дополнить свои босоножки экстравагантными деталями или выбрать одну из таких моделей, которые предлагаются в продаже.

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С перьями

Перья – легкие и воздушные, как и свадебное платье. Можно подобрать для себя модель босоножек, которые будут украшены легкими перышками. Это сделает образ более утонченным и невинным.

Сабо на высоком каблуке

Если вы хотите надеть обувь на каблуке, но хотите чего-то менее традиционного, чем обычные туфли, предпочтите сабо. Их всегда можно будет немного скинуть под столом, если ваши ноги устанут. Их будет так же легко надеть обратно.

Ковбойские сапоги

Пожалуй, эта альтернатива свадебной обуви является самой экстравагантной. Она выполнена в западном стиле и сможет продемонстрировать ваш непокорный нрав. Такие сапожки сделают свадебные фотографии очень эффектными. Сочетайте их с шелковым платьем-слипом, которое будет украшено кружевными или вязаными элементами. Так можно будет визуально связать предметы вашего стиля воедино.