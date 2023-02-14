Путин: РФ спокойно проходит через «бесконечные санкции»

Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их, сообщил президент Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

«Мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа — имею в виду вот эти все бесконечные санкции. Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции», – передает его слова ТАСС.

Путин добавил, что ответом на действия недружественных стран и их попытки разрушить экономику РФ «может быть только одно – расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности».

Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов.

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