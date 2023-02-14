Румыния заявила о загадочно исчезнувшем зонде над страной

Румынские ПВО обнаружили неизвестный аппарат в небе над страной, на его перехват отправили истребители, которые ничего не нашли, сообщили в румынском минобороны.

Румынская система наблюдения ВВС страны 14 февраля около 12.30 (13.30 мск) зафиксировала небольшую воздушную цель с характеристиками метеозонда на высоте около 11 тыс. метров, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что объект увидели над юго-восточной частью страны. Два самолета МиГ-21 LanceR Воздушной полиции под командованием НАТО поднялись с земли и направились в район обнаружения.

Экипажи не подтвердили наличие цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты были на этой зоне около 30 минут, после чего вернулись на базу.

Ранее НЛО заметили в небе над китайской территорией. До этого над США сбили несколько неопознанных объектов. В американской аэрокосмической обороне не исключили, что они могут иметь внеземное происхождение. Вместе с тем в Белом доме опровергли эти утверждения.

—