 

Министр обороны Польши: Танки Leopard в марте попадут на Украину

14.02.2023, 17:38, Новости дня
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Танки Leopard в марте окажутся на Украине, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Блащак заявил, что украинские танкисты сейчас проходят обучение в Польше, уже в середине марта военная помощь будет предоставлена, передает ТАСС.

Как отметил польский министр, Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша – Leopard 2А4.

По словам Блащака, к конкретным декларациям Канады и Испании присоединилась Норвегия, идет работа с Финляндией, которая близка к решению передать танки.

Ранее СМИ сообщали, что немецкие вооруженные силы начнут учить украинских военных управлению танками Leopard 2 в феврале.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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