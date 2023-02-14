Министр обороны Польши: Танки Leopard в марте попадут на Украину
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Танки Leopard в марте окажутся на Украине, сообщил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Блащак заявил, что украинские танкисты сейчас проходят обучение в Польше, уже в середине марта военная помощь будет предоставлена, передает ТАСС.
Как отметил польский министр, Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша – Leopard 2А4.
По словам Блащака, к конкретным декларациям Канады и Испании присоединилась Норвегия, идет работа с Финляндией, которая близка к решению передать танки.
Ранее СМИ сообщали, что немецкие вооруженные силы начнут учить украинских военных управлению танками Leopard 2 в феврале.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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