 

Опасаясь ядерной войны, американец съел фунт йодированной соли

14.02.2023, 17:33, Разное
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В центральную клиническую больницу Нью-Йорка в ночь на 14 февраля был доставлен 57-летний Джеймс Форрестол – мужчина съел фунт соли в течение 8 часов.

Война в УкраинеКак пояснил медикам мужчина, на этот шаг он пошёл из-за желания выжить в случае начала ядерной войны.

– Пациент увидел ролик на YouTube о риске начала ядерной войны между мировыми державами, после чего нашёл в интернете информацию, что йод может помочь выжить в случае атомной бомбардировки, – рассказал главный врач больницы Роберт Джефферсон.

В США йод продаётся по рецепту врача, поэтому Форрестол решил защитить свой организм от радиации подручными средства – в магазине он приобрёл фунт йодированной соли, которую растворил в пяти литрах воды. Полученный раствор мужчина выпил в течение 8 часов. После этого он потерял сознание, но перед этим успел набрать 911.

– Прибывшие врачи смогли привести его в чувство и госпитализировали. Перспективы сейчас туманны, употребить 450 грамм соли – это не шутки, – сообщил источник газеты The New York Times в городском медицинском департаменте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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