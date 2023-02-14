Polskie Radio – в Польше назвали провокацией появление российских самолётов возле своих границ

Россия давно любит провоцировать в воздухе, подлетая к границам Польши и не только, однако в этой практике была определённая пауза, заявил генерал Роман Полько. В интервью Polskie Radio польский военный утверждает, что на этот раз Москва продемонстрировала своё недовольство в отношении решения Запада передать танки Leopard Украине и, возможно, проверила бдительность Варшавы.



АР

Министерство обороны Нидерландов сообщило в понедельник, что истребители F-35 ВВС Нидерландов перехватили российский самолёт Ил-20М, который летел в сопровождении двух истребителей Су-27. Российские машины сильно приблизились к зоне ПВО Польши. В результате их перехватили восемь истребителей F-35 Королевских ВВС Нидерландов, которые находятся на 22-й тактической авиабазе ​​в польском городе Мальборк в рамках миссии НАТО Enhanced Air Policing.

В эфире Polskie Radio генерал Роман Полько напомнил, что это вовсе не первый инцидент такого рода. «Вполне возможно, что это была пауза, когда мы забыли о российских провокациях, которые уже имели место, впрочем, не только на польском направлении. Это была провокация, проверка бдительности и, возможно, задачи по шпионажу, которые выполняет российская сторона», — оценил он.

Военный обратил внимание на то, что несмотря на продолжающийся украинский конфликт, Польша по-прежнему остаётся целью, которую РФ испытывает. Он уверен, что инцидент с российскими самолётами вовсе не был случайным, ведь он случился накануне заседания контактной группы более 50 стран, поддерживающих Украину в военном плане. «Это не случайно, мы видим эти атаки ярости Путина после решений, касающихся, например, передачи Leopard Украине. По всей видимости, у этой кремлёвской власти имеются проблемы с собой, потому что она действует не по заранее подготовленному плану, а лишь реагирует эмоционально», — добавил он.

По его словам, ранее РФ придерживалась принципа «пусть слова будут слабыми, а действия сильными». Она не грозилась, а лишь проводила свою имперскую политику. «Сейчас, однако, раз она уже не в силах осуществить это на практике, она прибегает к таким провокациям или к такого рода крикам», — констатировал он.

В беседе с Polskie Radio польский генерал также выразил надежду на то, что решение о передаче истребителей Украине Запад уже принял. «За один день мы не в состоянии передать истребители, потому что надо обучить лётчиков. Однако рано или поздно Украине придётся перейти на натовскую авиацию…» — признал он.

В противном случае, по словам генерала Полько, Украина по-прежнему будет беззащитна, учитывая её географическое положение. Более того, без возможности вести боевые действия в воздухе Украина никогда не будет уверена в своей обороноспособности.

У польского военного нет никаких сомнений в том, что победить в украинском конфликте с Россией без истребителей нового типа будет нереально. Он объяснил, что сначала проводились партизанские военные действия, сейчас перешли на систему HIMARS, благодаря которой Украине удалось перенять инициативу на некоторых направлениях.

«Танки нужны для того, чтобы оттеснить противника, но без превосходства в воздухе и возможности воздействовать на глубокий тыл эффективно вести наступление невозможно. Для этого нужна артиллерия средней и большой дальности», — пояснил Полько. «Нужны танки, артиллерия и авиация», — ответил он на вопрос, какие вооружения нужны Украине для победы в конфликте. По его словам необходимо всё вооружение, которое будет поставляться на постоянной основе.