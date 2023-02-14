Французский писатель – независимая Европа превратилась «в западный лагерь» под опекой США

Единая Европа, о которой мечтали в период создания ЕС, не имеет ничего общего с сегодняшним Европейским союзом, отмечает в статье для Marianne французский писатель Бенуа Детёрт. По его словам, ЕС должен был стать независимой силой, ведущей диалог с Западом и Востоком, однако из-за многочисленных и поспешных расширений превратился в сателлита Америки. А недавнее заявление о сотрудничестве Евросоюза с НАТО и вовсе стало свидетельством о смерти блока, убеждён автор.



AP

Подписание в январе этого года совместного заявления о сотрудничестве НАТО и ЕС «под восторженные улыбки Урсулы фон дер Ляйен, Шарля Мишеля и Йенса Столтенберга» стало «свидетельством о смерти» Европейского союза, констатирует в статье для Marianne французский писатель Бенуа Детёрт. Это соглашение фактически ознаменовало собой завершение проекта совместной европейской обороны, сожалеет автор.

Тот факт, что Европейский союз отныне путают с «западным лагерем» под опекой Соединённых Штатов, полностью отрицает существование Европы, в которую автор верил в молодости, отмечается в статье. По воспоминаниям публициста, когда-то от Европы ждали превращения в «независимое политически образование, которое будет вести диалог как с Востоком, так и с Западом и заявит о своём особом мнении в сообществе наций». Она должна была стать процветающей социал-демократией с передовой моделью устройства общества. Ожидалось также, что в Евросоюзе важное значение будет иметь культурное и языковое многообразие, а Франция сохранит там сильный голос как основатель блока, приверженный голлистской концепции «Европы наций».

Однако этот европейский идеал в течение последних 30 лет постоянно оказывался отвергнут и покинут. Детёрт связывает это с «многочисленными и поспешными расширениями блока» после распада СССР и приходом в него таких «суператлантистов», как Польша и страны Балтии. Последствием расширений ЕС также стал крах его модели социального государства из-за переноса производств в другие регионы и демпинга на рынке труда. Конец культурного разнообразия был положен ускоренной «англизацией» европейских структур, одобренной новыми членами. Ещё одним «поразительным аспектом» перемен в Европе стала, по мнению писателя, «посредственность французского политического класса», слепо принимающего все эти изменения «под лирическим предлогом европейского строительства», тогда как Германия или Великобритания считали себя обязанными защищать собственные интересы.

Эммануэль Макрон, с точки зрения автора, подвержен «неразрешимым противоречиям в своём пылком европеизме»: он одновременно убеждён в своей способности укрепить политический союз с европейскими странами, интересы которых расходятся всё дальше, желает сохранить уникальность в дипломатическом плане, ведя диалог с Россией, чем вызывает недовольство поляков и украинцев, и мечтает о независимой европейской обороне, когда все его партнёры «предпочитают броситься в объятия НАТО». «Таким образом, президент Республики основывает всю свою политику на амбициях, которые его соседям безразличны… Их вполне устраивает американская Европа», — сетует публицист.