 

Разработано электронное «ожерелье», которое поможет бросить курить

14.02.2023, 17:29, Разное
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Была представлена новая разработка. Устройство SmokeMon предназначено для контроля за курением пользователи. Оно собирает тепловые сигнатуры термодатчиков и предотвращает рецидивы курения.

Для того чтобы проанализировать готовность людей использовать такие устройства, специалисты провели эксперимент с участием двенадцати добровольцев. Они приняли участие в 115 сеансах курения, в процессе которого авторы изучили их курение в контролируемых и свободных экспериментах. Эксперты обучили нейросеть находить события курения и формировать топографию.

В числе прочего уникальная разработка находит и отслеживает количество, объем и продолжительность затяжек, а также интервал между ними.


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