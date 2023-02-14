Apple представит MacBook с уникальным размером экрана в апреле

Компания Apple скоро выпустит новый MacBook Air с экраном 15,5 дюймов. По информации 9to5mac, Росс Янг, аналитик Apple, сообщил, что новый MacBook Air будет иметь 15,5-дюймовый экран.

Источник утверждает, что Apple уже выпускает 15,5-дюймовый MacBook Air. Ожидается, что ноутбук будет доступен для покупки в апреле 2023 года. Новая модель неизвестна. Скорее всего, новый MacBook Air будет точной копией существующей модели с обновленным чипом M2 и большим экраном. За работу ноутбука отвечают процессоры Apple M2 и M2 Pro.

Аналитик Минг-Чи Куо в прошлом году сделал заявление о новом 15-дюймовом MacBook. Он сказал, что MacBook скоро потеряет свою приставку Air. Также ходят слухи, что Apple разрабатывает 12-дюймовый MacBook. Вероятно, он будет представлен в 2024 году.